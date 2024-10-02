«Зенит» встретится с «Акроном» в Кубке России

«Зенит» сыграет с «Акроном» в 5-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 октября. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 21.15.

Матч в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Кроме того, игры из прямого эфира федерального телеканала доступны для просмотра на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Важные события игры «Зенит» — «Акрон» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Петербуржцы и тол лидируют в группе D с 10 очками после 4 матчей, тольяттинцы с 8 очками идут вторыми.