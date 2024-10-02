Сегодня, 20:30
«Зенит» и «Акрон» объявили стартовые составы на матч 5-го тура групповой стадии FONBET Пути РПЛ Кубка России.
Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 21:15 по московскому времени.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба не вошел в заявку своей команды на эту встречу.
«Зенит»: Адамов, Караваев, Чистяков, Эракович, Горшков, Вендел, Ерохин, Артур, Мостовой, Педро, Соболев.
«Акрон»: Волков, Баранок, Бокоев, Пестряков, Димоски, Москвичев, Палиенко, Эсанов, Бакаев, Тимошенко, Чибота.
«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Акрон».