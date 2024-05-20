Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:00

«Зенит» — «Балтика»: дата и место проведения финала Кубка России

Финал Кубка России «Зенит» — «Балтика» пройдет 2 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

«Балтика» и «Зенит» вышли в суперфинал FONBET Кубка России-2023/24. Игра запланирована на 2 июня. Время начала встречи — 18.00 по московскому времени. Место проведения было выбрано ранее — стадион «Лужники» в Москве.

Ключевые события встречи суперфинала Кубка России «Зенит» — «Балтика» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий кубкового противостояния команд.

Видеотрансляция игры «Зенит» — «Балтика» бесплатно пройдет на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ».

В верхней сетке «Зенит» прошел в полуфинале «Спартак» и затем прошлогоднего обладателя Кубка ЦСКА (1:1, 0:0, пенальти 5:4). В нижней сетке «Балтика» выбила «Ростов» (1:0) и «Спартак» (1:0) после вылета в полуфинале с ЦСКА.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
0
Читайте также
Медведев выбыл из топ-4 мирового рейтинга
Камилу Джорджи обвиняют в разграблении виллы в Тоскане
Mehr сообщило о гибели президента Ирана Раиси в авиакатастрофе
Жуткое унижение Казахстана, Канада без потерь и звездное усиление у чехов. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 19 мая
Красный Полумесяц сообщил об отсутствии выживших на месте крушения вертолета Раиси
Автомобилист насмерть сбил пешехода на моноколесе в Москве
Популярное видео
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
Фильцов: «На бумаге у «Балтики» небольшие шансы на победу в Кубке России»
КДК накажет «Зенит» за поведение болельщиков в матче Кубка России с ЦСКА
Акинфеева планировали выпустить на серию пенальти в финале Пути РПЛ с «Зенитом»
Агент Педро ответил на вопрос о вызове бразильца в сборную на следующий день после Суперфинала с «Балтикой»
РФС позвал Газманова на финал Кубка России «Балтика» — «Зенит»
Шацкий — о столкновении Торопа с Алипом: «В этом моменте никто не виноват»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Фильцов: «На бумаге у «Балтики» небольшие шансы на победу в Кубке России»