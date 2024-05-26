«Зенит» сыграет с «Балтикой» в финале Кубка России в воскресенье, 2 июня. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и начнется в 18.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция. Ключевые события встречи «Зенит» — «Балтика» будут доступны на нашем сайте. В прямом эфире бесплатно смотреть трансляцию можно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира в 17.00 мск. Также следить за финалом Кубка страны можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Есть ли шансы у «Зенита» сделать золотой дубль, читайте в нашем материале.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео