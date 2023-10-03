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Сегодня, 16:20

«Зенит» — «Балтика»: Изидор и Сергеев сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» — «Балтика» в 5-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.15 по московскому времени.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос, Эракович, Родригао, Роберт Ренан, Вендел, Коваленко, Ду Кейрос, Мантуан, Изидор, Сергев.

Запасные: Васютин, Королев, Чистяков, Алип, Круговой, Сутормин, Ерохин, Клаудиньо, Кассьерра, Барриос.

«Балтика»: Бориско, Маляров, Гассама, Кузьмин, Гузина, Казаев, Сото, Бистрович, Мусаев, Пуцко, Радмановац.

Запасные: Латышонок, Джанаев, Осипов, Фернандес, Дудиев, Энрикес, Пряхин, Галоян, Остойич, Аванесян, Ламейра.

FONBET Кубок России. Группа C
03 окт, 17:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Балтика

Футбол
ФК Балтика
ФК Зенит
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