Сегодня, 17:15
3 октября, во вторник, в 17.15 по московскому времени «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Балтику» в матче пятого тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 17.15 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет в матч-центре «СЭ».
Видеотрансляция кубкового матча «Зенит» — «Балтика» в прямом эфире будет доступна на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00.
Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака набрали восемь очков, занимая второе место в группе C. Калининградцы с 9 баллами лидируют в квартете.
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