Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 17:15

«Зенит» — «Балтика»: время начала и прямая трансляция матча Кубка России

Видеотрансляция игры Кубка «Зенит» — «Балтика» начнется в 17.00 мск 3 октября на «Матч ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Евгений Латышонок.
Евгений Латышонок.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

3 октября, во вторник, в 17.15 по московскому времени «Зенит» в Санкт-Петербурге примет «Балтику» в матче пятого тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена», начало — в 17.15 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния можно будет в матч-центре «СЭ».

Видеотрансляция кубкового матча «Зенит» — «Балтика» в прямом эфире будет доступна на канале «Матч ТВ». Начало — в 17.00.

Сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака набрали восемь очков, занимая второе место в группе C. Калининградцы с 9 баллами лидируют в квартете.

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
0
Читайте также
Медведев пробился в полуфинал турнира в Пекине
«Динамо» анонсировало матч со «Спартаком» роликом в стиле Mortal Kombat
Путин поручил главе Северной Осетии разобраться с переуплотненностью детсадов
Глава МИД ФРГ пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»
Двухлетний ребенок умер в торговом центре в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов: «Наполи» — «Реал», «Ньюкасл» — «ПСЖ» и другие матчи 2-го тура
Тен Хаг рассказал, что думает о «Галатасарае» перед матчем Лиги чемпионов
УЕФА хочет ввести свою Суперлигу и убрать Лигу чемпионов. Это убьет национальные чемпионаты?
Варан: «У «Манчестер Юнайтед» достаточно класса, чтобы выиграть Лигу чемпионов»
Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Зальцбургом» в Лиге чемпионов
Тен Хаг подтвердил, что Мартинесу предстоит перенести операцию
Тен Хаг прокомментировал возможное участие Антони в матче Лиги чемпионов с «Галатасараем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» — «Рубин»: время начала и прямая трансляция матча Кубка России

«Локомотив» — «Ростов»: время начала и прямая трансляция матча Кубка России