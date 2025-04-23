«Зенит» сыграет с ЦСКА в Кубке России 30 апреля

«Зенит» примет ЦСКА в первом матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 30 апреля. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния «Зенит» — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

30 апреля, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В финале турнира встретятся победители финалов пути РПЛ и пути регионов. Розыгрыш трофея пройдет в один матч.

Кубок России по футболу стартовал 30 июля 2024 года и завершится 1 июня 2025-го.

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