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Сегодня, 22:58

«Зенит» победил ЦСКА по пенальти и вышел в суперфинал Кубка России

Руслан Минаев
Дуглас Сантос (по центру).
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» победил ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0 (5:4 пенальти). Встреча проходила в Санкт-Петербурге.

В серии пенальти вратарь хозяев Денис Адамов парировал удар форварда армейцев Антона Заболотного. Решающий одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник сине-бело-голубых Клаудиньо.

По ходу встречи команды провели несколько вынужденных замен. Из-за повреждений матч не смогли продолжить вратарь Владислав Тороп (ЦСКА), защитники Мойзес (ЦСКА) и Милан Гайич (ЦСКА), и вингер Артур (Зенит).

Первая игра в Москве завершилась вничью — 1:1. «Зенит» вышел в суперфинал FONBET Кубка России и встретится с «Балтикой», которая победила «Спартак» (1:0) в финале Пути регионов.

Суперфинал между «Зенитом» и «Балтикой» состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал
15 мая, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
ЦСКА

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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