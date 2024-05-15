ЦСКА в гостях в Санкт-Петербурге сыграет с «Зенитом» в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена». Она начнется в 20.45 по московскому времени.

На сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ» видеотрансляция игры «Зенит» — ЦСКА начнется в 20.00 мск. Игру в прямом эфире также покажут по подписке на телеканале «Матч Премьер». Начало — в 20.40. В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые моменты кубкового поединка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых важных событий противостояния сине-бело-голубых и армейцев 15 мая.

В первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».