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Сегодня, 14:35

«Зенит» — «Динамо», «Акрон» — «Локомотив»: итоги жеребьевки второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России

Ана Горшкова
Корреспондент
Дуглас Сантос и Арсен Захарян в матче «Динамо» — «Зенит»
Дуглас Сантос и Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Зенит» примет «Динамо» в кубковом матче.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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2 марта состоялась жеребьевка второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

По итогам жеребьевки образовались следующие пары:

«Ахмат» — «Краснодар»

«Пари НН» — «Ростов»

«Зенит» — «Динамо»

«Акрон» — «Локомотив»

Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов участвуют 8 клубов: 4 победителя первого этапа 1/4 финала и 4 команды, проигравшие в четвертьфинале Пути РПЛ.

Команды сыграют друг против друга по одному матчу, встречи запланированы на 14-16 марта.

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Кубок России
ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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