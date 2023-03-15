«Зенит» — «Динамо»: арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев после просмотра видеоповтора

Главный судья матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота хозяев после просмотра видео повтора.

Полузащитник «Зенит» Клаудиньо не попал по мячу в своей штрафной, ударив по ноге форварду «Динамо» Константину Тюкавину. После долгого просмотра видеоповтора судья принял решение не назначать 11-метровый.

«Момент довольно интересный. Таких происходило много в РПЛ. Кто первый играет в мяч, и кто не успевает. На мой взгляд Тюкавин успевает, Клаудиньо — нет. Он попадает по икроножной мышце форварду «Динамо». На мой взгляд, это нарушение правил и пенальти», — заявил экс-арбитр ФИФА, телеэксперт Алексей Николаев в эфире matchtv.ru.