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Сегодня, 21:40

«Зенит» — «Динамо»: арбитр не назначил пенальти в ворота хозяев после просмотра видеоповтора

Виталий Косик
Корреспондент
Фото Трансляция матча «Зенит» — «Динамо»
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Главный судья матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота хозяев после просмотра видео повтора.

Полузащитник «Зенит» Клаудиньо не попал по мячу в своей штрафной, ударив по ноге форварду «Динамо» Константину Тюкавину. После долгого просмотра видеоповтора судья принял решение не назначать 11-метровый.

«Момент довольно интересный. Таких происходило много в РПЛ. Кто первый играет в мяч, и кто не успевает. На мой взгляд Тюкавин успевает, Клаудиньо — нет. Он попадает по икроножной мышце форварду «Динамо». На мой взгляд, это нарушение правил и пенальти», — заявил экс-арбитр ФИФА, телеэксперт Алексей Николаев в эфире matchtv.ru.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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