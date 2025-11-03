«Зенит» и «Динамо» встретятся в матче пути РПЛ Кубка России

«Зенит» и московское «Динамо» встретятся в первом матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 5 ноября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Динамо» можно также в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире встречу оренбуржцев и краснодарцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального канала.

В групповом турнире «Зенит» занял первое место в группе А, «Динамо» — второе место в группе В. Ответный матч команды проведут 27 ноября.