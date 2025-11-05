Видео
5 ноября, 22:30

«Динамо» победило «Зенит» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Алина Савинова
Андрей Мостовой и Максим Осипенко.
Фото ФК «Зенит»

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1. Встреча пошла в Санкт-Петербурге.

На 53-й минуте Иван Сергеев вывел бело-голубых вперед. На 76-й минуте Педро сравнял счет. На 84-й минуте Ульви Бабаев забил второй гол «Динамо», а в добавленное время Константин Тюкавин установил окончательный счет в игре.

Команды проведут ответный матч 27 ноября в Москве.

Ранее в среду «Краснодар» победил «Оренбург» (3:1), а махачкалинское «Динамо» нанесло поражение ЦСКА (1:0).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:3
Динамо

480

  • Zuschauer

    Им Личка не очень доверял. При нем по арендам раздали.

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Тимощук - молодец!..

    06.11.2025

  • Lars Berger

    Валера и его команда - молодцы!..

    06.11.2025

  • Николай Задорожный

    Футбол смотрел? Первый тайм 0-0 к твоему сведению

    06.11.2025

  • Николай Задорожный

    Грамматей!!! ...сораДников ... везде готов засунуть ,,Д,, к месту и не к месту ?

    06.11.2025

  • Каспийский берег

    Крейсер Сережа

    06.11.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Чистая победа, без шансов для соперника

    06.11.2025

  • Palacios

    А мне похрен кто такой Циничный и прочий подобный хлам! Что в имени тебе моём?? Все вы подобные клоуны - русские, только глаза узкие! Сформулируй четко свой мозг! Чхал я на тебя и твои дешевые вбросы! Ты тупой бандеровец-недобиток! И этим всё сказано!

    06.11.2025

  • Palacios

    Да, продажный мусор, зря ты Путина не любишь, он таких как ты жалеет и мораторий не снимает. А зря! Чекисты молодцы, не дали такой швали как ты развалить страну! Сиди и трясись в нищете до конца дней своих! Слава ВЧК-ОГПУ! :face_with_monocle::money_mouth::rofl:

    06.11.2025

  • Дикий Мяв

    Да, Латышонка мы испортили, уж не знаю как. Явный регресс, ему надо уходить и искать себя снова.

    06.11.2025

  • Дикий Мяв

    Поздно чемпионатом. Замену Валере самое время.

    06.11.2025

  • blue-white!

    Семак взял пример со Станковича...

    06.11.2025

  • blue-white!

    И что нам теперь не радоваться?! Может поплакать?

    06.11.2025

  • Dron56

    Вам уже вдули ?

    06.11.2025

  • Фобия

    Зря ты сынок, Путина так не любишь! Обзываешь его мусором, гнидой...С другой стороны, может Ты и прав сынок, ведь чекисты, развалив СССР в 1991 году, а в 2000 году, уже полностью узурпировав власть в России, кроме как разворовывания бюджета страны, ни чем и не занимались...Может Ты и прав, сынок! :face_with_monocle::money_mouth::rofl:

    06.11.2025

  • zentmaison

    Зажравшиеся недофутболёры опозорились на глазах преданных болельщиков клуба!

    06.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Молодцы Динамо

    06.11.2025

  • Саша

    А что это было? Матч 1/4 финала Лиги Чемпионов? Зачем Зенит выставил на матч второй состав команды ПСЖ? Почему у Динамо вышел на поле основной состав команды Кайрат? А что, так можно было? Проиграть второму составу ПСЖ основе Кайрата? Но ничего этого, как всегда, не произошло. Никому ненужный Кубок продолжал навязывать себя индульгенцией невылета проигравшей команды.

    06.11.2025

  • Кариока_двойка.

    Латышонок явно ошибся командой. Это ужас конечно, а не вратарь. Главная причина чудовищного старта Зенита в чемпионате.

    06.11.2025

  • Ж и в о й

    Основа "Динамо" - это кто? Нгамалё? Кутицкий? Зайдензаль? Лещук? Окишор? Скопинцев? Серьёзно?)

    06.11.2025

  • Циничный

    Похрен Динамо! Сколько тебе лет Palacios? Ты кроме школы хоть одно учебное заведение окончил? Я даже не спрашиваю название и где. Или даже среднюю школу не окончил Palacios? Я свои вопросы четко сформулировал: 1. Ты хохол Palacios? 2. Крым и Донбасс - это Россия? Вот мои ответы: 1. Я - Русский. Сначала полное техническое, а потом высшее образование 2. Крым и Донбасс - это Россия Есть возражения? Ты - Не ответишь - ты тупой хохол с хутора (деревни). Ты - плетешь чушь ципсо за деньги - у тебя нет собственного мнения.

    06.11.2025

  • dimbrok

    ... а, ведь и правда: МОЛОДЦЫ! Дай-то Бог, что бы удержать мотивацию на пебеду в Кубке! В чемпионате РПЛ,, шансов нет ((.

    06.11.2025

  • Palacios

    Посмотри даты ников. Они примерно одинаковы были заведены. Но сначала был Фуэте. Его валили тут жестко, мордой об стол. Он их плодил без конца )

    06.11.2025

  • Palacios

    Мы тут в конце зимы или в начале весны эту тему обсуждали втроем, от разных клубов ) Спец по медицине так и сказал - это вид психа! Олигофрен или ещё там как. И когда ты ему вторишь и выдаешь нагора, он только заводится, давление зашкаливает и эта субстанция просто не может остановиться. Его там либо кто-то уводит от мониторов, либо режим лекарств наступает ) Ой, там чувак целую гипотезу рассказал... Очень правдоподобно и интересно ) "Жизнь неудачника". К тому же, очень больного разумом! -) Споки!

    06.11.2025

  • Palacios

    Конечно, малолетний. Ты тут насрал всюду с горя, а другие хохлы и малолетки ) Это выдаёт в тебе обычного глуповатого человечка. Бандеровца в зеркале увидишь. Только присмотрись и проспись прежде!

    06.11.2025

  • МАО

    Но заполярье было всегда. Сегодня он разошёлся. Хреначит минусами изо всех щелей. Ладно, пора на горшок и спать.

    06.11.2025

  • Palacios

    Ясно. Маловато будет.

    06.11.2025

  • МАО

    Шведские крепости.

    06.11.2025

  • Palacios

    А что это? Что за деревца? ) Я думал своенравное Финское.

    06.11.2025

  • Palacios

    Молодцы, чекисты! Скот ничего не получил как ты! Вылижи сам себе с разных ников ещё! Слава ВЧК-ОГПУ! :sunglasses::money_mouth::blush:

    06.11.2025

  • Palacios

    Не старайся, провокатор! Для чего эта показуха??? Кому нужен твой скулеж? Кто будет нищеброда и лоха слушать? Работать надо было, а не на шее государства сидеть всю жизнь и ничего не делать! Россия идет вперед! И такой мусор как ты нам будет не нужен! Нужно последние копейки у тебя отобрать и у твоей паствы! Талоны как в Пиндостане тебе никто не даст. Будешь доживать на подножном корму! Думай, народ, думай, кто совсем недавно хотел страну в пучину небытия забросить! Такие гниды как Фобия/Фужта/Заполярье/Апрель. Слава ВЧК-ОГПУ!:face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relieved:

    06.11.2025

  • МАО

    Ниеншанц и Ландскрона.

    06.11.2025

  • Заполярье

    Всё страну разворовали глубинные чекисты-миллиардеры! :sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    06.11.2025

  • Циничный

    Понятно. Ты малолетний хохол Palacios ссышь даже просто ответить. Искать твои хохло бредни нет времени.

    06.11.2025

  • Фобия

    Для чего эта показуха? Кому сейчас, когда вся страна напрягается, нужен этот кубок, эта пропаганда благополучия и счастья, типа; всё идёт по плану? Цель всего этого вполне очевидна – погружающее собственное общество в мир иллюзий и сопровождаемое великодержавной и патриотической риторикой нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом. Думай, думай народ! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relieved:

    06.11.2025

  • Palacios

    А когда в последний раз в спб убирались и не было вони на улице? ггг

    06.11.2025

  • Palacios

    А что было на месте Спб 870 лет назад? )

    06.11.2025

  • Palacios

    Каков поп, Таков и приход! Ты чего потек-то так резко? Пошуруди заново топик и прочти коли позабыл!

    06.11.2025

  • Бен Ричардс

    Состав "бразгаза" во втором тайме: Лытышенок,Эракович, Вега, Нино, Бариос, Монтуан, Луис Энрике, Глушенков, Педро, Жерсон, Соболев. Если бы вышел, не восьмой, а второй состав, ваш позор вам бы снился десятилетиями.

    06.11.2025

  • mdgrun

    Пустячок, а приятно.

    06.11.2025

  • Циничный

    Ты несешь чушь как хохол! Ну где твои вопросы??? Конкретные. сформулируюй по пунктам - отвечу. Твои Palacios вопросы : 1. 2. Я свои четко сформулировал: 1. Ты хохол Palacios? 2. Крым и Донбасс - это Россия?

    06.11.2025

  • Palacios

    Это одна и та же рожа. Мерзкая и продажная!

    06.11.2025

  • Palacios

    Не ссы, бездарность, твой век подошел к концу! В России таких предателей как ты скоро не будет! :face_with_monocle::blush::rofl: Слава ВЧК-ОГПУ!

    06.11.2025

  • МАО

    Заполядье уже припухло и отстреливается минусами.

    06.11.2025

  • МАО

    За Тосно сдецтва они болеют. Ладно. пока.

    06.11.2025

  • Palacios

    Вряд ли бы у любого Россиянина дрогнула бы рука в этом случае гг

    06.11.2025

  • Palacios

    Да нее... Так интереснее... Я не знаю за кого болеет весь условный Стерлитамак и Барнаул.. Но догадыаюсь ))

    06.11.2025

  • МАО

    Стрельнём?

    06.11.2025

  • Фобия

    Не волнуйся сынок! Твой ковёр останется с тобой, под шконкой...:face_with_monocle::relaxed:?:rofl:

    06.11.2025

  • Palacios

    Апреля/Фобию/Заполярье - на кол! Выплодок - снивелировать! Слава ВЧК-ОГПУ! :face_with_monocle::money_mouth::blush:

    06.11.2025

  • МАО

    Да без разницы. Те же чухонцы. Финно-угорская группа.

    06.11.2025

  • ura1956

    Теперь будут пиарить Бабаева, а то Батраков стал не очень...

    06.11.2025

  • МАО

    Ну не знаю. Всё таки и дно есть, и ховы команда. И пони. За них болеть нельзя? Предлагаю лозунг - Один город - Один Спартак!

    06.11.2025

  • Palacios

    говорит, что удмурт ) Профессор, с тремя ошибками в каждом предложении! Вывод - казачок, иуда и продажный ублдк )

    06.11.2025

  • Palacios

    Почему, же? Москвич, болеющий за коней тоже нонсенс! Но что поделать!

    06.11.2025

  • МАО

    ну не совсем так

    06.11.2025

  • Aprel

    Вся страна ликует! Зенитий позор России - всё! Газовую гидру на кол! :face_with_monocle::money_mouth::relaxed:?

    06.11.2025

  • МАО

    онжееееееееее естонэээээээээц

    06.11.2025

  • Бен Ричардс

    Теперь, по крайней мере, мы знаем, что бразилец за 33 млн.евро не может ничего, поэтому клянчит пенальти за то что его слегка потянули за футболку, когда он стоял спиной к воротам без шансов по ним прицельно пробить.

    06.11.2025

  • Palacios

    На всех стадионах нашей необъятной страны грохочет лозунг и людской хор - продажное говно типа Заполярья в прорубь, бандеровцев в утиль! Совпадение? Нет, не думаю! Страна поднимается с колен - реально! А предатели подняли вой, вполне логично! Всех прихлебателей на нары! Скотам 9 грамм свинца! Вперёд Россия! Россия станет свободной от позорного скама! Слава ВЧК-ОГПУ! :pensive::relieved::blush::rofl:

    06.11.2025

  • МАО

    Я хоть и наш, но за СКА почти не болею. Я за Зенит. А петербуржец БЕРГЕР, болеющий за Спартак - это диагноз.

    06.11.2025

  • плохокот

    Такие мячи в руки не берутся. Отбивай как в волейболе, отбивать перед собой нельзя. Ошибся Латышонок. Второй? Лучше бы не выходил, опоздал самую малость. Маленькая площадь перекрытия получилась.

    06.11.2025

  • Заполярье

    На всех стадионах нашей необъятной страны грохочет лозунг и людской хор - Зенитий позор России, бумажный тигр - уходи! Совпадение? Не думаю! Страна поднимается с колен - реально! А сколько можно лежать и стоять? 25 лет - перебор! Газовую гидру на кол! Всех прихвостней на нары! Вперёд Россия! Россия станет свободной от РФС! :pensive::relieved::relaxed:?:rofl:

    06.11.2025

  • Palacios

    Самое главное, чтобы такой падали как ты ничего не досталось! Совпадение? Нет, не думаю! Продажный неполживец снова опозорился! Слава ВЧК-ОГПУ! :face_with_monocle::money_mouth::slight_smile:

    06.11.2025

  • МАО

    870 лет тому назад это была деревня! А сейчас просто - село.

    06.11.2025

  • МАО

    Что надо в кубке сделать ?

    06.11.2025

  • МАО

    Да ладно. Тут все слишком серьёзные, особенно SKORZ. Но очень много недообследованных писхиатром.

    06.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пьяные визги про неназначенный пенальти за падение на жопу завершили день 5 ноября 2025 года. Всем спокойной ночи!

    06.11.2025

  • Palacios

    Бергер ваш. Он за СКА болеет )

    06.11.2025

  • Vitamin007

    Еше и баннером опозорились! Молодцы!

    06.11.2025

  • Palacios

    Ты тоже не ответил и разу! Считаешь людей, тупее себя? К чему эти декламации и КАПС? Люди будут тебе отвечать также!

    06.11.2025

  • МАО

    Локо будет в .опе.

    06.11.2025

  • МАО

    Слушай, тут какой то Мистер ХХХ появился.. Этот похоже сын и внук Томми, Краснопёрки, Зергута. ФСКСМ и Ховы. Плюс Бергер. ДОК и Канокова. Сын Киры Ивановой от всех них. Просто жуть..

    05.11.2025

  • Фобия

    Все считали, что Зенитий позор России, готовится к прыжку но...Бумажный тигр опять опозорился на всю Россию! Совпадение? Не думаю! Газовую гидру на кол! Газпромий народу России! :face_with_monocle::money_mouth::slight_smile:

    05.11.2025

  • fan_89

    Я болельщик. Я верю в чудо)

    05.11.2025

  • Palacios

    Где грамотный Русский язык, дегенерат? :sunglasses::money_mouth::joy:

    05.11.2025

  • fan_89

    Мне на +/- до лампочки. Хоть, всего заминусуй) Для примера, в сезоне 2023/2024 Кубка также в 1/4 финала. 29.11.23 Динамо - Зенит - 1:0 13.03.24 Зенит - Динамо - 2:0 Зенит идёт дальше. Пенок не били.

    05.11.2025

  • slddrozdov25

    Сергейбогданович – тренер чемпионов!!! – молодец, сергейбогданович...

    05.11.2025

  • Palacios

    Старый шлепок, где Фуэта то? гг :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::blush:

    05.11.2025

  • Jean Paul

    Уж лучше в кубке объе баться, чем слить тур чемпионата

    05.11.2025

  • Palacios

    Половина забанена ранее.. Сейчас модеров тут нет!

    05.11.2025

  • Заполярье

    Эстония разбила Шведскую крепость на реке Неве, случайно оказавшуюся на территории РФ! Совпадение? Не думаю! Эстонский мальчик рулит, шведский ногти кусает, тихо приговаривая; надули, обманули, обвели вокруг пальца...:sunglasses::money_mouth::joy:

    05.11.2025

  • МАО

    ?

    05.11.2025

  • МАО

    А ты сомневался? СКА с этим тренером приплыл.

    05.11.2025

  • fan_89

    Смотрю СКА. И худшим, с запасом, является сын Ларионова. Иначе, как родственным блатом, нахождение его в составе не объяснить. Игра Соболева мне напоминает игру Ларионова-младшего. Он нас выкинул из кубка в прошлом году. Теперь делает тоже самое и в этом)

    05.11.2025

  • Jean Paul

    Посоны, болеем завтра за свиней, ладно? :rofl: Локо и так в медалях будет, а убогим хоть кубок пусть достанется

    05.11.2025

  • МАО

    Убираю минус- по моему, всё таки разница не учитывается. Надо просто выиграть. Или проиграть, и пойти по пути... там этих .. как его..

    05.11.2025

  • 23 быка

    Эй , Динамо , а готовы поменять эти 3 очка на 3 очка в чемпионате ? То то же... Нашли чему радоваться . Есть ещё ответный матч. Не пройдем , так через Путь регионов пройдем... Делов то на копейку. Главное чемпионат сейчас !

    05.11.2025

  • Irzhi Korn

    Самое обидное, что гений припишет все заслуги себе... хотя с заменами впервые попал на 100%. Отдельное мерси Игорю - Лещ все-таки воротчик! карпин держи Витюху подольше на лавке, тормоз эстонский...

    05.11.2025

  • fan_89

    Да, учитывается.

    05.11.2025

  • МАО

    Я думаю. штук 50 ников

    05.11.2025

  • Aprel

    В России, позорнее Зенития, только озёрные упыри! Газовую гидру на кол! Мильярда накрыть лодкой, Он сам попросил! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    05.11.2025

  • МАО

    Нет

    05.11.2025

  • zentmaison

    Самый дорогой и самый высокооплачиваемый игрок Зенита Жерсон ходит пешком по полю и посмеивается над клубом! Вот это позор!

    05.11.2025

  • МАО

    Блохастый. Ты не прав.

    05.11.2025

  • Циничный

    Ты не ответил: Ты хохол Palacios? Ты не ответил! Крым и Донбасс - это Россия? Твой ответ:

    05.11.2025

  • Jean Paul

    Ваще па ху ю на этот кубок :rofl: Совершенно бессмысленный трофей, отдайте его мясным, пусть порадуются хоть чему-нибудь :grin:

    05.11.2025

  • плохокот

    Это без разницы картинно или нет Захват привел к падению. Приплыли. Чего ВАР делал непонятно Зато в борьбе Веги и Бабаева судья четко разобрался, там все было чисто.

    05.11.2025

  • Заполярье

    Динамо разорвало придворную команду Зенитий позор России, на мелкие кусочки! Просто прекрасно! У всей страны праздник! Газовую гидру на кол! :relaxed:?

    05.11.2025

  • Palacios

    А ты хохол? Крым и Донбасс - это Россия? Твой ответ? Воронеж, Москва, Ярославль, Казань, Челяба... Эту правду ты не сможешь опровергнуть! Вашему админресурсу только и остается штрафовать за правду! Ваш политпроект нигде не любят!

    05.11.2025

  • МАО

    всё равно обидно.

    05.11.2025

  • МАО

    Почему? И разве разница учитывается ?

    05.11.2025

  • МАО

    Судейство было плохое. но и игра тоже. Можно про сына Семака поподробнее ?

    05.11.2025

  • Palacios

    Как начали валить бандровцев, так сильнее этот скот прется сюда! Вся шваль продажная ошивается типа Фбий и Апрелей! Дави скот и мусор продажный! Слава ВЧК-ОГПУ! :sunglasses::money_mouth::blush:

    05.11.2025

  • МАО

    Там шпиенки с крепким телом, - Ты их в дверь - они в окно! Говори, что с этим делом Мы покончили давно. Лезет ведь из всех щелей Ну а ты на хохла на этого забей.

    05.11.2025

  • richardford

    В лесу стоит избушка, зовут её Москвушка. Москвушка, когда последний раз чемпионом была? Ахахахахахаха.

    05.11.2025

  • Aprel

    Зенитий позор России, опять опозорился! Динамо с победой! :face_with_monocle::money_mouth::slight_smile:

    05.11.2025

  • Фобия

    Как разверещались на русской ветке "СЭ" хохло-боты! Всё зла нашей России желают, всё прославляют нынешнюю чекистскую власть - жуликов и воров, демоны...Вперёд Россия! Газовую гидру на кол! :sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    05.11.2025

  • Palacios

    Штрейкбрехерам, провокаторам и прочим иудам - застенки Лубянки! :face_with_monocle::money_mouth::rofl: Слава ВЧК-ОГПУ!

    05.11.2025

  • МАО

    Его уже забрали санитары.И сюда доберутся.

    05.11.2025

  • zentmaison

    Семак уже достал своими экспериментами! Выбери другую уже жертву, хватит над болельщиками издеваться!

    05.11.2025

  • Palacios

    Зато я знаю точно, что он кликал тут про Удмуртскую народную республику пару лет назад. Днепропетровск называл Днепром. Думал, что потер. Но Интернет знает всё! И про эту кодлу в том числе!

    05.11.2025

  • МАО

    Он просто чмо - чудесное малахитовое очко

    05.11.2025

  • Aprel

    Газовая гидра, очень сильно боится ПРАВДЫ! Она дрожит, пищит, визжит...Трусливая субстанция с отрицательной селекцией, решила поработить всю Россию! Газовую гидру на кол! Не волнуйтесь, предатели русского народа и изменьщики Родины! Фашизм в России не пройдёт! Россия будет свободной от РФС и баньщика! :face_with_monocle::money_mouth::rofl:

    05.11.2025

  • Циничный

    Зенит/СКА - позор России! Тоже факты! Ответ:это ложь ничем не подтвержденная! И ты не сможешь это опровергнуть! На всех стадионах страны! Это откровенная ложь! "на всех" - что ты несешь? Ну это же твой откровенный бред! Ты хохол Palacios? Ты не ответил! Крым и Донбасс - это Россия? Твой ответ:

    05.11.2025

  • Palacios

    Дятел беспородный, изучи сначала русский язык. Потому ты и говно по жизни и нищеброд гг :face_with_monocle::money_mouth::stuck_out_tongue:

    05.11.2025

  • плохокот

    На Веге ничего не было. Просто так играть нельзя. Вега был первым на мяче. Всего то выпрыгни и играй головой. Вот тут бы Бабаев неминуемо влетел бы ему в корпус и нарушил бы правила Но прыжка не было. Бабаев чисто сыграл головой.

    05.11.2025

  • fan_89

    Ползаешь только ты, опарыш

    05.11.2025

  • МАО

    Не удивлюсь, если он тайно звонит по телефону и предлагает заказать ключи для домофона. Чтобы узнать код из СМС. Враги, они не дремлют. Вот и мне сегодня предлагали ключи.

    05.11.2025

  • Заполярье

    Динамо растворило дерьмо с поМойки, прямо на глазах всей России! Бей озёрных упырей! Зенитий позор России! Газовую гидру на кол! Россия будет свободной от РФС и баньщика! :face_with_monocle::money_mouth::zany_face:

    05.11.2025

  • МАО

    Я сильно трезв.

    05.11.2025

  • Lars Berger

    Доброй ночи, бомжатник) Хороших снов.

    05.11.2025

  • Palacios

    Парашник нищебродный, а где Фуэта? ) :face_with_monocle::money_mouth::relieved:

    05.11.2025

  • МАО

    О, опять удалил. Не пиши фигню, и не судим будешь

    05.11.2025

  • Palacios

    Зенит/СКА - позор России! Тоже факты! И ты не сможешь это опровергнуть! На всех стадионах страны! Какие тогда тоже возражения??

    05.11.2025

  • Aprel

    Скоро все прихвостни Газовой гидры получат по еб...щу! Это только начало! Это очень важное начало! Озёрных упырей к ответу! Мильярда на фронт! :face_with_monocle::money_mouth::relieved:

    05.11.2025

  • Sinaron

    Хохлятина, пшёл вон.

    05.11.2025

  • МАО

    А ты не свиной ?

    05.11.2025

  • Lars Berger

    Не хами.

    05.11.2025

  • МАО

    где-там.

    05.11.2025

  • МАО

    Вот дельфин всю и сожрал.

    05.11.2025

  • Циничный

    Так факты от тебя есть? Твой ответ по фактам: "Спартак - древнеримский РАБ!!! И Спартак умер РАБОМ! И это факт! Команда Спартак - названа в честь древнеримского РАБА! Это тоже факт!" Есть возражения?

    05.11.2025

  • Sinaron

    Так сезон корюшки уже закрыт )

    05.11.2025

  • Заполярье

    Сегодня в России праздник! У нас у Россиян праздник! Вся Россия поёт и пляшет! Динамо раздробило еб...ще Газовой гидре! Просто прекрасно! Зенитий позор России! Придворную компашку в пердив! :face_with_monocle::money_mouth::relieved:

    05.11.2025

  • Palacios

    Лох, а где Фуэта? :angry::face_with_monocle::money_mouth::weary:

    05.11.2025

  • Palacios

    Вот именно! Ведешь себя как поехавший от неизбежного позора хохол!

    05.11.2025

  • Aprel

    Газовую гидру прижали к самому позорному месту! Зенитий позор России! Озёрных упырей к ответу! Вперёд Россия! :angry::face_with_monocle::money_mouth::weary:

    05.11.2025

  • Palacios

    Придурок, у тебя по-прежнему 4 ника? Или ещё завел себе псин? :sunglasses::money_mouth::rofl:

    05.11.2025

  • Фобия

    Динамо разорвало Зенитий позор России! Газовую гидру на кол! Мильярда на фронт! Вперёд Россия! :sunglasses::money_mouth::rofl:

    05.11.2025

  • Palacios

    Бандера, ты что тут забыл, рагулина??:rofl:

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Он, как обычно, сильно пьян. Окислился пойлом. Друже, не обращай внимания на них. Ваши сегодня плохо играли совсем, без мысли впереди, и дыряво в обороне. Сделают выводы, уверен. Футбол он тем и удивителен, что невозможно предсказать заранее, как будет.

    05.11.2025

  • Palacios

    Какие воины? Твои? Твоих хохлов уже под 2 ляма кормят червей, а ты всё портишь здесь воздух России! Только ускоренная процедура! :sunglasses::money_mouth::worried:

    05.11.2025

  • МАО

    С тебя одного хватит. Незачем об тебя пачкать.

    05.11.2025

  • Фобия

    Хохло-бот, что ты тут делаешь? :rofl:

    05.11.2025

  • Олег Каноков

    Ты минус забыл поставить.)Всё,я спать.

    05.11.2025

  • МАО

    Банер был хорош. Сила в правде.

    05.11.2025

  • Palacios

    Не примазывайся к РФС и к России. Сиди и плюсуй сам себе, гнида продажная!

    05.11.2025

  • ura1956

    Сколько радости от одной победы в кубке, обалдеть. Вы на таблицу чемпа посмотрите, бело-голубые...

    05.11.2025

  • МАО

    Ты из окопа пишешь ?

    05.11.2025

  • Врн36

    Помнить будут счет и банер

    05.11.2025

  • Palacios

    Агенты хорошие у тебя. Никакого отношения к СССР ты не имеешь! Таких лапотников и необразованных он не выпускал! При СССР ты бы сидел рядом с Чикатило как минимум или был бы безымянным словно Власов как максимум!

    05.11.2025

  • Aprel

    Динамо надругалось над придворной командой - власти жуликов и воров! Зенитий позор России! Газовую гидру на кол! Мильярда на фронт - пусть докажет, что Он русский! Россия будет свободной от РФС! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    05.11.2025

  • andrrpetrov

    Я бы так сказал ... Защитник, ты что дебил вытягивать майку на метр при всём народе и камерах.Неоднократно! Весь матч. Оказалось не дебил ... просчитал судью Егорова и даже вар )). Или Егоров дебил. Запутался.

    05.11.2025

  • МАО

    С тобой собачитья ? Болельщик любой московской команды - по определению лишенец. Чмо.

    05.11.2025

  • Олег Каноков

    Проспись,либо траквилизатор прими.Я собачиться не считаю нужным,проходи мимо.Доброй ночи.

    05.11.2025

  • МАО

    Вадика не трогай.

    05.11.2025

  • Фобия

    :face_with_monocle:Там воины гибнут, а они Кубок играют! Геноцид русского народа, однако...Или это другое? Зенитий позор России!:sunglasses::money_mouth::worried:

    05.11.2025

  • МАО

    От...сь,озабоченный минусами. Было бы мне дело до них - не писал бы ничего. А минус тебе - за слишком большую озабоченность этими минусами и за природную глупость. Зачем свои сообщения удаляешь - чтобы рейтинг не понизился. А сила - в правде!

    05.11.2025

  • Циничный

    Ни одного твоего факта. Ты хоть что-нибудь скажи! Бред пропагады хохлов несешь!

    05.11.2025

  • Anatoly Silonov

    Лещук - Герой матча !

    05.11.2025

  • Palacios

    Ещё себе плюсани, деградант методичный! :cowboy::money_mouth::rofl:

    05.11.2025

  • МАО

    Динамо - гавно.

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Оставайся в пьяной жопе, дэбил.

    05.11.2025

  • МАО

    Да пошёл ты. Слесарь -гинеколог.

    05.11.2025

  • Palacios

    Это его погоняло новое? )

    05.11.2025

  • Palacios

    Оки... А в чем хамство, что Зенит/СКА и СПБ - позор России?! На всех стадионах страны! Это тоже факт! В чём хамство, что вы исключительно политпроект конъюнкктурный. И дело Тамбовских без срока давности в прокуратуре Испании. Это тоже факт! Я могу долго вносить такие поправки и факты!

    05.11.2025

  • Олег Каноков

    Не истери,проиграли по-делу,а минусы твои...да пох.)

    05.11.2025

  • МАО

    Дададада. Ты и паненка Юзеф. Два спеца. Ваше мнение очень важно для нас. Оставайтесь на линии

    05.11.2025

  • Заполярье

    :rofl:

    05.11.2025

  • МАО

    Всё равно плохо играли.

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Только такие мудаки как ты меряют зарплату дешевым вискарем из польского спирта и эссенции

    05.11.2025

  • МАО

    Я не психую.Как играли. так и пишу. И про составы. Не разбираешься в футболе - тогда стих.

    05.11.2025

  • Palacios

    У него сейчас спад очевидный. А у кого его сейчас нет... Не всем дана такая техника как у Жедсона. А Умяров видимо ещё и задания такие получает, катать с Максименко... Глупость тренера. А если посмотреть как рассыпаются бомжи с Нино, Эраковичем, Мантуаном и колумбийцем также под прессингом, то ничего удивительного...

    05.11.2025

  • Заполярье

    Умяров средний игрок но, у него хороший агент! Всегда сравниваю с уровнем СССР! Так вот, в СССР Умяров играл-бы во второй лиге, даже не в первой, тем более не в Высшей! :relieved:

    05.11.2025

  • Циничный

    Palacios - В чем хамство? Конкретно? Спартак - древнеримский РАБ!!! И Спартак умер РАБОМ! И это факт! Команда Спартак - названа в честь древнеримского РАБА! Это тоже факт! Есть поправки к истории? Или хамы только минусы способны ставить?

    05.11.2025

  • МАО

    Джопсон плох.

    05.11.2025

  • МАО

    Тебе. пи..рку на годовую зарплату за 2 года не накопить.

    05.11.2025

  • Archon

    Ммдя..Уровень Кубка подтверждает НИКОМУ совсем не нужность и неинтересность..

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Дешевое пойло тебе впарили, мудозвону.

    05.11.2025

  • 2Палыч2

    Такое впечатление,что Днище как схватило Зенит руками за футболки,так и отпускало их только когда забивало.А слепенький судейка ни хера не свистел(кстати вчера Бобров называл его самым "перспективным"кандидатом" на получение статуса "Арбитр УЕФА".Вот Егорка с радостей и дал сёдня огня!!!Тьфу на него!!!

    05.11.2025

  • МАО

    Заи.......сь

    05.11.2025

  • МАО

    Привет. свинарник. как сам ?

    05.11.2025

  • Aprel

    Даже Зенитий позор России понял, что Кубок - фуфло, а рыжий Вальдемар Карпович - нет! Это какой-то позор! :cowboy::money_mouth::rofl:

    05.11.2025

  • Palacios

    Значит, дурак вдвойне ) Да и с баннером его обосрались ))

    05.11.2025

  • МАО

    Виски, шотландский, односолодовый. А Некрасов - тупой.

    05.11.2025

  • Бен Ричардс

    Умяров неплохой парень, но у него два очень серьезных недостатка- совершенно не умеет играть под прессингом - постоянно косячит и привозит голевые моменты и еще у него трудности с взаимопониманием в команде, как он признался в интервью СЭ, похоже хронические.

    05.11.2025

  • Palacios

    А ты не хам? Крыша поснеслась от горечи? )

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Порвали вас, синий. Локай коньяк люберецкий, чюмпуенны.

    05.11.2025

  • Palacios

    угу... особенно, 6 млнный годовой Жерсон

    05.11.2025

  • МАО

    в жопу пойдёт твоё динамо.

    05.11.2025

  • МАО

    Слышь. дебил. В Чемпионате посмотри на итоги.

    05.11.2025

  • Palacios

    МАО, успокойся уж... Вторая игра ещё. Все проигрывают.

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Они - жидко сходили, как и все другие, потенциальные выносильщики вся и всех.

    05.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Фанки-манки89,а ты внебрачная дочь вадика антропова и кота Бегемота.инфа:100:

    05.11.2025

  • МАО

    Чё ты несёшь. В конце игры вышли трое основных, которые могут вынести любую команду в России. Что они сделали ?

    05.11.2025

  • Palacios

    Умярова не отдадим! Остальных пусть забирают!

    05.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Ну так то да. Скажем так не выручил сегодня.

    05.11.2025

  • Циничный

    Помню тебя Palacios. Ты глор рабов ромбика и хам!

    05.11.2025

  • RobertH

    Это самый актуальный вопрос в Молдавии!:sunglasses:

    05.11.2025

  • Abellardo

    А чего Латышонок, ну первый гол мог по другому сыграть, но он в первом тайме Зенит в игре оставил, а второй и третий гол к нему, вообще, без претензий. Мне кажется сейчас слишком завышенные ожидания от киперов, примерно как от хоккейных))

    05.11.2025

  • Palacios

    Вот в чем претензия к Максименко всегда? Когда команда играет плохо и со скрипом, вратарь должен подтаскивать. В этом есть класс. А он скрипит вместе со всеми. Так и тут.

    05.11.2025

  • Циничный

    Ты кто: Молдаванин или Румын?

    05.11.2025

  • МАО

    Но такое дер.мо, как Динамо надо обыгрывать в любом составе. Ведь дно донное, ни одного нормального игрока. А после замен, почти основной состав создал один момент. Это как ?

    05.11.2025

  • Westham

    Да не было у Динамо такого преймущества... Удача и заряженность.. Молодцы

    05.11.2025

  • Abellardo

    Я повтор когда смотрел со стороны подающего аж посмеялся с действий Тюкавина и, особенно, Сергеева))

    05.11.2025

  • RobertH

    Надо сразу пресекать такие прихваты и все дела! А когда начинается - одним свистит другим нет, а потом наоборот, то получается то, что получается. Имхо пеналь не дали потому, что Жерсон уж сильно картинно завалился - не так сильно его тянули, как он падал. Был бы похитрее - пеналь бы дали...

    05.11.2025

  • Бен Ричардс

    Если бразгаз к Соболеву прикупит еще Максименко, Денисова, Хлусевича и Умярова, мы будем спать крепким, здоровым сном.

    05.11.2025

  • КВ3641

    надо ставку сделать... а так, реально их слушать противно... надо игру обсуждать, а не судейские вопросы решать...

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Валера - обидчивый человек, судя по всему. Надеюсь, что теперь у Динамо будет получаться игра.

    05.11.2025

  • Циничный

    Ivan Ivanov - Понятно. Ты тупой малолеток. Или просло хохол. При личной встрече ты ссышь. Пока.

    05.11.2025

  • Abellardo

    Это плохо, во вред команде же идёт.

    05.11.2025

  • Чуев Чуев

    Обыгран дубль, а сколько радости)) Как будто кто-то в серьез воспринимает кубок)) Результаты в РПЛ, остальное тут никому не интересно.

    05.11.2025

  • andrrpetrov

    А чего спорить и так понятно, что за майку хватать нельзя. И дело не в явном пенальти ... так было весь матч. Это по понятиям, а не по првилам.

    05.11.2025

  • RobertH

    И там и там. По обстоятельствам. Язык - то одинаковый... Так. Всем смотреть МанСити - Борусссия и Брюгге - Барселона!

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Мощный малый, говорят, что Валера с ним не поладил.

    05.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Согласен. Но сегодня на фоне Латышонка Лещук просто прекрасно сыграл. Угловой конечно он сыграл пассивно, наверное и партнеры в какой-то степени надеялись, что он сыграет на выходе.

    05.11.2025

  • Palacios

    Чердак давно передергивает на бомжей! Хлебное место! А уж Орзул даже скрыть не может из себя Динаму )

    05.11.2025

  • Abellardo

    У меня ещё в первые 10 минут возник вопрос, а какого он на скамейке всё время?

    05.11.2025

  • Врн36

    Черданцев ни как не успокоится. И Семак заплакал. Динамо победило заслуженно, по игре.

    05.11.2025

  • МАО

    Можно про второй состав поподробнее ? Минут за 20 эту гавнокоманду можно было втоптать в газон. За крайние 20 минут - один момент у Глуша. А что остальное время делали?

    05.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Ты мой копро раб и любишь золотой дождь.

    05.11.2025

  • Циничный

    Так в Молдавии и в Румынии?

    05.11.2025

  • abc1970

    Очень хорошо! И педры не спасли

    05.11.2025

  • Palacios

    А судя по твоим, ты сам недалеко ушел!

    05.11.2025

  • Dron56

    Ну вот уж очень картинно упал футболист, если бы на ногах устоял то судья мог бы и поставить а так судья не решился.

    05.11.2025

  • Циничный

    Судя по твоим комментам - ты ссыкливый малолеток.

    05.11.2025

  • Футболист Сапогов

    По судейству с Семаком согласен. Судят каждый раз хрен поймешь как. Почти каждый матч кто-то возмущается. И самое главное по делу возмущаются.

    05.11.2025

  • Palacios

    А так? Глава спортивного вещания телеканала "Россия-2" Дмитрий Анисимов нашел виноватых в поражении сборной России по футболу в матче с Северной Ирландией: "гнилой город Питер" и Первый канал, транслировавший матч." Соответствующие записи Анисимов оставил у себя в твиттере (авторские орфография и пунктуация сохранены. - Прим. ред.): "Питер...Питер...гнилой город, гнилая команда, гнилые игроки. Фабио...ты тоже не волшебник. А если результат тот же самый, зачем платить больше", "Где Россия, там победа. А если показывает Первый...все Без разница...Гусев ли, Генич ли", - написал топ-менеджер канала "Россия-2" минувшей ночью.

    05.11.2025

  • Abellardo

    Ага! Только при голе мог сделать два шага вперёд и кулаками сыграть (как Лев Иванович учил), но это можно списать на отсутствие игрового тонуса, хотя сейчас мировая тенденция идёт - не обучают воротчиков как раньше на выходах играть, больше акцент на игре ногами и много вщяли из футзала.

    05.11.2025

  • МАО

    Можно про ваши титулы поподробнее ?

    05.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Зачем твоя бабка сьела твоего деда?

    05.11.2025

  • tochny

    Сочувствую Чердаку. Разгневан бедняга. Судья виноват. Ведь то, что дозво дозволено Спартаку (судейские ошибки), не дозволено Динамо.

    05.11.2025

  • МАО

    Ну там и вам пенку надо было ставить. Но Латышонок всё равно дыра убогая.

    05.11.2025

  • Циничный

    Шура Каретный сейчас подыхает весь обоссаный (реально).

    05.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Тебе выбили зубы в"Голубой устрице"за плохой минет.инфа:100:

    05.11.2025

  • плохокот

    На Соболеве скорее всего нет , а второй - чистый пенальти. Судье скорее всего вставят за это Отличного судейства никак не выходит Но победило Динамо по делу.

    05.11.2025

  • МАО

    Игра была Равна. Играли два гавна.

    05.11.2025

  • Dron56

    Тюкавин вернулся ! Динамо теперь в два раза стало сильнее. Жизнь у клуба пойдет в гору, черная полоса надеюсь осталось позади .

    05.11.2025

  • Philip Future

    Зачем гниды (они же - бомжи) перед Динамо свой лоховский баннер про позор вывесили ? Это же придумали болельщики Факела (спасибо им за это) . .

    05.11.2025

  • blue-white!

    Он по-любому минимум до зимы...

    05.11.2025

  • Циничный

    Ivan Ivanov - какие у тебя лгбт-москва фантазии!

    05.11.2025

  • Abellardo

    Пусть молодой растет, а стаким бэкапом как Лещук всем спокойнее будет, тем более Лещук по характеру не амбициозен, почти всю карьеру вторым номером. Имхо.

    05.11.2025

  • Palacios

    Шура Каретный говорил: "Не люблю Питер, вечно этот противный ветер. Кругом какие-то тени, полутени. Бабы обоссаные все. Да и вообще у вас люди какие-то еб..тые" Почитай историю!

    05.11.2025

  • hattabysh

    На Матч ТВ уже минут 15 рассказывают, как засудили Зенит. Хоть бы про игру, что сказали.

    05.11.2025

  • Empers100

    Луис Энрике перестал забивать. Наверное не просто так человек скатился в РПЛ? Много в Зените балласта: состав - не чемпионский от слова вообще.

    05.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Ты любишь секс с активными парнями в обоссаном холодном парадном.инфа:100:

    05.11.2025

  • Abellardo

    Я и не говорю что не мог по другому сыграть, но не только он виноват.

    05.11.2025

  • Адекват

    Ну если сильно захотеть, то могли бы на Маричале пенку поставить. Это если сильно захотеть. Слава богу не захотели. И это правильно)

    05.11.2025

  • Palacios

    Тюкавин монстр! 2 гол тоже он сотворил!

    05.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Думается, что Валера поставит молодого. Посмотрим.

    05.11.2025

  • МАО

    Здоров, трансик, как сам ? Труселя на голову натянул ?

    05.11.2025

  • sergey stepanov

    Динамиков с победой! В студии на матче сидят чудики разбирают захваты за майки в штрафной. Договорились до того, что правильно ВАР Дадыханов не приглашал, Егорова к монитору, чтобы не изменять тактику судейского поведения. Так ВАР должен исправлять ошибки судьи и подзывать на просмотр, а не поддерживать уровень судейства судьи в поле. Судья после просмотра ВАР может и не ставить, если это не нарушение на его взгляд!

    05.11.2025

  • Циничный

    Болотная площадь и поганые пруды - почитай историю...

    05.11.2025

  • Врн36

    они затра выползут. сегодня им стыдно

    05.11.2025

  • Bes10

    Все гораздо проще, бомжи слили за матч в чемпионате. Все как в прошлом году, тогда слили коням. В 100-летие особенно перенесенное, стать чемпионами для болотных без вариантов. Надежда на быков, что опять чмо болотное оставят с хреном во рту

    05.11.2025

  • Олег Каноков

    Вашим решать.Лещук,пока на волне,пусть и играет.имхо

    05.11.2025

  • diskmen

    После матча Динамо Мх- ЦСКА кто в комментариях сказал ,Что ЦСКА играл товарняк ,а Мх официальный матч.ВОт и в этой встрече Зенит не настроился на Динамо.К тому-же в ударе был Лещук,а ЛАтышонок не выручал.

    05.11.2025

  • МАО

    Ловит корюшку в Неве.. А фули ещё...

    05.11.2025

  • RobertH

    Ты ещё не в курсе? Я живу в Молдавии и в Румынии. Конечно всё это есть, но это где - то там, в глаза не бросается и об этом не пишут каждый раз. Можешь начинать обзывания. Это в тренде питерских ипотечников...

    05.11.2025

  • Ivan Ivanov

    Оставляете Валеру?:joy:

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Нгамале понравился, много движения, пытался создавать регулярно давление впереди.

    05.11.2025

  • МАО

    Раз в году

    05.11.2025

  • КВ3641

    идет ко дну...

    05.11.2025

  • МАО

    В целом Динамо и судья переиграли Зенит. Но наши играли худорово. Дно надо обыгрывать и восьмым составом. Дельфину не додают корма . Это очевидно. Страдает.

    05.11.2025

  • Palacios

    Сразу же был другой момент, Лещук просто отбил кулаками. А этот с отскока начал ловить. А Алип кроме атлетизма ничего не умеет.

    05.11.2025

  • Александр Максаков

    А Я считал Москва на семи холмов стоит ! .

    05.11.2025

  • RobertH

    Сейчас как раз обсуждают этот момент. Радимов с Лапочкиным спорят на Матч Премьер...

    05.11.2025

  • Циничный

    А где "у Вас тут таких слов не знают"?

    05.11.2025

  • КВ3641

    еще раз поздравления динамовцам! а зенитовцам спасибо, что разозлились и на двоих подарили отличную игру! самое главное, что Динамо то оказывается живо... и это прелестно... надеюсь, это не одиночный выстрел и еще одной командой в чемпе станет больше... всем мира и добра!

    05.11.2025

  • Dron56

    Нужно закрепление, нужно посмотреть ...

    05.11.2025

  • Sinaron

    Что сегодня на поле делал дельфин? Что он вообще делает в команде?

    05.11.2025

  • ГС

    В регламенте кубка ничего про это не сказано. Если знаете где это определено, подскажите источник информации пожалуйста

    05.11.2025

  • FCSM

    Семак слабак.

    05.11.2025

  • andrrpetrov

    Какое нытьё )) ... я не фанат ... прсто майки даны игрокам чтоб за них постоянно зватать. Весь матч, безнакащанно, даже в штрафной. Так считает судья Егоров и его вар. А Динамо с победой, они не виноваты в этом.

    05.11.2025

  • Псевдоним

    Такой позор вам зинится

    05.11.2025

  • Адекват

    Вот он класс нападающего! Один момент (да даже полумомент) и гол! А ведь еще и голевая на Бабаева. Костя точно вернулся!!!

    05.11.2025

  • RobertH

    А я какой стороной к Москве?

    05.11.2025

  • ёzhic8

    да уж ошибочка вышла

    05.11.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Последнее время Зенит с ЦСКА играют за выход в основной финал в "пути РПЛ". Будет прикольно если они же теперь за выход в основной финал сыграют в "пути регионов".

    05.11.2025

  • Sandberg

    А где про 6 замен?)

    05.11.2025

  • Sergio 666

    Спортсмен Скопинцев - где то на две красные наиграл. Оттянуть футболку на метр в штафной - не пенальти. Эксперименты Семака кошмарны. Соболев Санек - дерево конечно редкостное анти футбольное. Проиграть мертвым мусорам пуделя - дома - безобразно даже в кубке.

    05.11.2025

  • Врн36

    У Черданцева в глазах.Нет там ни каких пенок.

    05.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Теперь даже сомневаюсь кто вратарь №1 в Динамо и есть ли он?))))

    05.11.2025

  • Олег Каноков

    Реально спас,спокоен был аки удав.

    05.11.2025

  • Abellardo

    Первый - тяжёлый удар из под защитника с отскоком, а как дали пробить из убойной позиции, а Алип на корпус был ближе к мячу? А второй и третий, он, вообще, ни при чём.

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Поздравляю моего друга детства, большого болельщика Динамо, Гришу Абаджана!

    05.11.2025

  • FCSM

    Молодцы Динамо! Порадовали парни! С победой!

    05.11.2025

  • Иванова Кира

    Спи сегодня в кошмарах, фан и город питерастов над вольной Мойкой)):joy::rofl:

    05.11.2025

  • Dron56

    Отлично ! Всех с победой ! Валера теперь только победа в каждом матче ! Кажись игра то улучшается ? Теперь нужно подтверждение уверенная победа над Акроном. Судейство было отличным, пенальтей считаю небыло. Ждем продолжения Динамовских побед !

    05.11.2025

  • fell62

    в Студии щас подерутся )))

    05.11.2025

  • Циничный

    Да Москва = это две филосифии. лгбт либо москвабад. Об этом даже шутят! И кстати. москва - это болотная площадь!

    05.11.2025

  • ёzhic8

    Первый тайм вторыми составами и 0-1 Второй полуторными и 1-2 Неожиданно Лещук 2-3 раза выручил, Латышонок нет

    05.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Лещук и правда сегодня молодец. Прям один из лучших матчей в его исполнении.

    05.11.2025

  • analytica

    Не станет, не бойтесь.

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну что, МАО, получили трешку?

    05.11.2025

  • analytica

    У Динамо с начала играла основа, у Зенита половина запасных. Да еще и пенальти на Жерсоне железный не дали, после чего он бросил играть. Ну а отношение Семака к кубку известно всем, даже убогим хейтерам.

    05.11.2025

  • Олег Каноков

    Да,кстати,упустил.

    05.11.2025

  • Andrey Bukaev

    Динамо с победой! Гол Гол Гол :grin::grin::grin: Сегодня вся страна болела за вас:slight_smile:

    05.11.2025

  • инок

    Кубок уходит, чемпионат тоже. Зениту надо придумать основание для третьего юбилея подряд.))

    05.11.2025

  • marchela13

    Скоро биатлон начнется,может ты там больше разбираешься. Кстати хоть помнишь что Berger все время без перчаток бегал.

    05.11.2025

  • ёzhic8

    Лепский с Бессмертным передают привет

    05.11.2025

  • Сергей Гречин

    эта мгра не решала в турнирном отношении ничего. из 1/4 вылета нет. более тогол, я ьолтше чем уверен, что мы вас чпокнем а ответном матче. позор ваш был с краснодаром 1,5 года назад, когла вы сами отдали нам чемпионство. порадуйтесь немного

    05.11.2025

  • Адекват

    Зайдензаль, Окишор, Тюкавин, Гладышев, Бабаев + замененный Кутитский. Половина состава молодые воспитанники Динамо! Вот на кого надо больше внимания обращать Валере, а не на Осипенко и ему подобных!)

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Москва

    05.11.2025

  • RobertH

    Нытьё продолжается. Но это только начало!

    05.11.2025

  • blue-white!

    А пас на Бабайку?! В лучших традициях Юрана, он тоже принимал мяч спиной, классно разворачивался и отдавал передачу....

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Смешно упал на 5-ю точку ))).

    05.11.2025

  • RobertH

    Что ж вы там на болотах так увечены этой лгбт? У нас тут и слов таких не знают, а у вас в каждом втором комменте...

    05.11.2025

  • Lars Berger

    "НАШ ПОЗОР ВАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ". На табло - 1:3. Доброй ночи, болельщики "Зенита") Приятных снов!..)

    05.11.2025

  • Балу

    В том сезоне Тюкавин также на 90й минуте Спартаку забил на носовом платке в штрафной, тут тоже красиво. Люблю точные, дальние удары!

    05.11.2025

  • Sandy45

    Динамо с победой, но это кубок. Тут на 1 матч можно настроиться и на характере победить, к тому же Зинка после Локо, на отходняке. так что предавать слишком большое значение этому результату не стоит. В выходные посмотрим чемпионат и там будет видно- набирает ли Динамо форму или нет. Но победа и правда красивая))

    05.11.2025

  • andrrpetrov

    Второй состав Зенита играл натужно, да ещё и с чудной схемой. Недооценка соперника явная. Но судья Егоров -- это что-то невообразимое вместе с вар ).

    05.11.2025

  • blue-white!

    Я то как раз смотрел, и ни капли не выпил...

    05.11.2025

  • Циничный

    Первый твой визг лгбт!

    05.11.2025

  • Abellardo

    По одной каждой команде добавляется, чтобы преимущества не было у соперника.

    05.11.2025

  • Доктор Зло

    С этим не поспоришь. На контрах поймали, плюс мастерство Тюки в обоих эпизодах. Но в оборону сели и игроков теряли

    05.11.2025

  • Олег Каноков

    Хороший задел перед ответной игрой.Тюка-просто красавец и профи,какой гол!Лещук-Бэтмэн.)Братских с победой!

    05.11.2025

  • RobertH

    Стоны продолжаются. Закончатся под утро...

    05.11.2025

  • marchela13

    Ты футбол смотрел или пиво пил?

    05.11.2025

  • 99

    Главное, что болонка остаётся :joy: а то что Соболев это гангрена и так все знали. проиграли , но переживем! В чемпионате днище еле ноги унесло , а сегодня как ужаленные бегали))

    05.11.2025

  • krinf15

    Ой, да, Ваша правДа!

    05.11.2025

  • RobertH

    Внимание! Нчалось вселенское нытьё!

    05.11.2025

  • Циничный

    лгбт-москва- визжит от наслаждения!

    05.11.2025

  • Lars Berger

    Где там пенальти?)

    05.11.2025

  • ёzhic8

    да и первый

    05.11.2025

  • marchela13

    Валера понял,только грубостью можно играть с Зенитом.

    05.11.2025

  • blue-white!

    Мало сельдереевого фреша выпили...

    05.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Ответ Динамо- наш Костян вам только снится.

    05.11.2025

  • Pimen

    Динамо можно поздравить. Можно поздравить и Семака. Его экспериментальный состав на первый тайм внес в игру Зенита полный сумбур. Лишний раз убеждаюсь, какой балласт в лице Соболева приобрела команда.

    05.11.2025

  • Palacios

    А Латышонок то? Вышел и 3 плюхи. Замариновали вратаря.

    05.11.2025

  • blue-white!

    Какой пеналь?

    05.11.2025

  • Иванова Кира

    шкурц, док, фан....где вы? по Балтике пошли?))

    05.11.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    боярский?:rofl::rofl::rofl:

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Разрыв 203 млн евро

    05.11.2025

  • fan_89

    Не такой Зенит сейчас сильный, чтобы "на заказ" +2 на выезде выигрывать.

    05.11.2025

  • Abellardo

    Может свет в конце тоннеля, а может улучшение перед кризисом))

    05.11.2025

  • ЭгоEast

    Веган не настроил своих, должным образом

    05.11.2025

  • Адекват

    2 забили из под основы бомжатской)

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

  • ГС

    Зенит 6 замен сделал

    05.11.2025

  • blue-white!

    При счёте 1:1 вираж там громко орал с трибуны "...а ваш клуб говно", что сглазил...

    05.11.2025

  • marchela13

    Динамо играло хорошо,но пеналь 101%,это могло повлиять на игру. Соболеву ну совсем нечего делать на поле.

    05.11.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    Поздравления Динамо:thumbsup:! Наконец-то нагнул Валера газовых:sunglasses::grin:

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

  • Динамов

    Он может играть НАМНОГО лучше. Для РПЛ - он всё равно, что Ямаль для Ла-Лиги! Если Карпин не способен раскрыть его талант - Россия потеряет самого сильного, ПОТЕНЦИАЛЬНО, игрока в своей истории.

    05.11.2025

  • : 100% Инсайды :

    05.11.2025

  • плохокот

    Не тянут зенитовские бразилы против резких и быстрых нападающих. Динамо в концовке это доказало. Однако у Динамо сзади такие же лохи. Гол Педро этому подтверждение Семаку надо заканчивать с экспериментами с составом. Счёт по игре, но есть ещё и вторая игра.

    05.11.2025

  • oleg ves

    в Питере ныть!

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Однозначно! Неожиданно, но очень уверенно! Короля Бразилии накернил

    05.11.2025

  • ёzhic8

    Что это было?

    05.11.2025

  • Abellardo

    При травме головы (Осипенко) допускается шестая замена.

    05.11.2025

  • Nord Ostovsky

    Тысяча чертей!!!!! Я сожрал свою шляпу!!!

    05.11.2025

  • Abellardo

    А Маричаль?

    05.11.2025

  • Mick Shelby

    Динамо с победой вполне заслуженной! После поражения в чемпионате в Динамо сделали выводы и победили. В Зените тоже сделали выводы - решили, что победа придёт и так. Но вывод неправильный.

    05.11.2025

  • Доктор Зло

    Семак в ответке выпустит основу и будем мы отбиваться. А там, как повезёт. Как только Питер основу в центр выпустил, опять Динамо село в оборону

    05.11.2025

  • krinf15

    Ваще-то Окишор что называется сделал второй гол!...

    05.11.2025

  • КВ3641

    нуу ребята... я думал все пройдет на расслабоне, а тут такое... похоже, Зенитне ожидал такой прыти от Динамо... когда Семак выпустил всю свою кавалерию, то это было уже серьезно... а уж когда Семак еще и вытащил из рукава козырного туза в лице Ерохина, то это было уже все совсем по взрослому.. отличная игра, спасибо обеим командам... теперь ответка будет жесткой... Динамо с красивой победой!

    05.11.2025

  • Мишандос

    ну давай, пукни еще что нибудь

    05.11.2025

  • Rastan

    Одержали заслуженную победу на поле "Зенита", доказав, что умеют играть. А Бабаев - просто красавчик, да и вся команда.!

    05.11.2025

  • Palacios

    Динама удивила. Второй раз видел этого Бабаева, прям шустряк. У Карпина молодежь будет играть. Вопрос результата. И Ростов его также играл, через раз.

    05.11.2025

  • инок

    Динамо с уверенной победой на чужом поле! Они молодцы.

    05.11.2025

  • Врн36

    Питер, что там Вам сегодня будет снится?

    05.11.2025

  • GeoMaS

    А у зенитчиков синусоида долгого безпроигрышного полета вошла в отрицательную зону. Рано или поздно это должно было случиться. Эмоциальный и функциональный спад.

    05.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Да, за Костика особенно радостно. Хороший гол.

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Тюкавин с Лещуком порвали Зенит.

    05.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Столетие опять придётся отложить...:grinning:

    05.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Верим?

    05.11.2025

  • Мишандос

    переполнен твой пукан от второсортного ( до полуфинала) турнира, у нас то все по плану

    05.11.2025

  • Lars Berger

    Трудно представить что-либо нелепее, чем этот баннер: "Наш позор вам только снится". Получили 1:3...) Доброй ночи, болельщики "Зенита". Пусть вам снятся хорошие добрые сны...)

    05.11.2025

  • Динамов

    Бабаев - топ! Однако хотелось бы спросить у Карпина, какого хреNа у него деградирует Окишор?!

    05.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Ребята с победой!! Неплохая игра. Зенит без бразилов совсем не айс.

    05.11.2025

  • Abellardo

    Ну вот... Пеналь в первом тайме не поставили, перед голом Тюкавина фол был на Веге... А так бы 2-2 было! Шучу-шучу))) Динамо играло лучше и заслуженно победило. С победой. Отдельно радостно за Тюкавина.

    05.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Отличный задел перед ответным матчем...молодцы!!!

    05.11.2025

  • Вадим Непобедим

    Динамо сила в движении. Молодежь играла по взрослому и сделала игру. Семак не угадал состав и не справился с игрой. А Динамо пора заняться чемпионатом. С таким составом болтаться в середине грешно. Есть и вариант,Кубок!

    05.11.2025

  • Александр Максаков

    Только пендосы не раДы ! .

    05.11.2025

  • Philip Future

    С побеДой. Что щас клошары начнут: судейство, динамовские костоломы или, Кубок им неинтересен ? . .

    05.11.2025

  • krinf15

    СерДечное спасибо! Всех нас с отличным настроением! )))

    05.11.2025

  • Palacios

    Очень логично!

    05.11.2025

  • Иванова Кира

    ЗПРФ. СПРХ:joy::rofl:

    05.11.2025

  • zentmaison

    Баннер растянули сегодня точно не в тему

    05.11.2025

  • Mick Shelby

    С победой Вас! Динамо просто раздолбало Зенит.

    05.11.2025

  • Мишандос

    Ну мусорам только здесь и цепляться, чемп просран

    05.11.2025

  • Игорь Сергеев

    Гы гы гы. Это я так ядовито посмеиваюсь. Динамо МОЛОДЦЫ, с Победой!

    05.11.2025

  • fan_89

    Семак будет ныть про судейство. А по мне, разница в том, что у Динамо есть нападающие: Сергеев и Тюкавин, а у Семака его внебрачный сын, Сашка Соболев. Спасибо, Серёжа, что ты выгнал Сергеева ради дельфина.

    05.11.2025

  • Александр Максаков

    Алина Савинова - ты наш талисманчик ! . Молодцы парни собрались и дали бой " бразильцем "! .

    05.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Динамо с заслуженной победой!!!

    05.11.2025

  • Иванова Кира

    Нева опять переполнена слезами, обиженных питерастов...Так вам и надо, спасибо от россиян Динамовцам.

    05.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Теперь, по крайней мере, мы знаем, что если футболисты московского клуба тянут за футболки игроков Зенита, то это не считается нарушением правил! Просто футболисты Динамо нетерпеливы и никак не могли дождаться окончания матча, чтобы поменяться футболками с Мастерами из Санкт-Петербурга. Ну и, конечно, спасибо банку ВТБ, что они заботятся о неполноценных животных и открыли специальные счета для слепых кротов!

    05.11.2025

  • Врн36

    Динамо с победой. Спасибо

    05.11.2025

  • krinf15

    Лещ сегоДня, конечно, выше всяких похвал!!! Так Держать!!!

    05.11.2025

  • SuperDennis

    Вот они пошли плоды работы Карпуши в Динамо, когда уже никто и не ждал. Все похоронили карпинское Динамо, а оно вон что выдает!

    05.11.2025

  • Мишандос

    ты серьёзно? 1 марч 1/4финаоа из которого не вылетают

    05.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Неожиданный нежданчик....

    05.11.2025

  • zentmaison

    Сегодня Зенит показал позорнейшую игру на глазах преданных болельщиков! Сдайте Жерсона обратно,как брак, а Соболева гоните в шею, одни убытки от них! Ну и вратаря уже ищите, Латышонок давно сдулся.

    05.11.2025

  • Empers100

    Латышонок не тянет от слова совсем. Лусиано и Соболев - это ошибка Семака.

    05.11.2025

  • ГС

    Почему 6 замен сделали? Вроде только 5 можно

    05.11.2025

  • Lars Berger

    Браво, "Динамо"! Отлично, Валера! Хороший вечер. Доброй ночи)

    05.11.2025

  • Никто62

    Ждем выступление Семы по поводу плохого судейства! Пенельти не дали 3 гол защитали мы были лучше но судья все испортил.Как все предсказуемо.Если бы судья давал бороться как сегодня они бы и у Локо не выиграли!

    05.11.2025

  • GeoMaS

    Вот когда молодцы - тогда молодцы. Надоело уже не выигрывать матч за матчем.

    05.11.2025

  • krinf15

    И снова Кубок, и снова побежДаем, на раДость очень многим болелам! Урррааааа! Пы.Сы. НаДеюсь, что второй матч не станет проблемой!

    05.11.2025

  • Max Stch

    ИНСАЙД..Валерий ответил хейтерам 18+ https://risovach.com/memimages/2025/11/05/482518b4b446b5e256c4096217864ac8.jpg

    05.11.2025

  • футбол это спорт

    Счет по игре, Динамо с победой! Динамо было активнее большую часть времени. Зенит сделал замены и выровнял игру, но не более того. Заметны были Лещук, Скопинцев и Педро. Тюкавин – нападающий от бога, хоть еще и не набрал форму. Ну и Карпин оживает.

    05.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Валера--верим!!!!

    05.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Сегодня Динамо наконец-то показало ту игру, которая приносила им успех при Личке! Лещук - красавец просто. Динамики, вы должны гордиться таким вратарём! Ну а из всех Педро лишь один был готов и хотел играть.

    05.11.2025

  • Иванова Кира

    Питерастов опять в "культурной" столице трахают москвичи, доки, фаны и прочие шкурцы скулите))

    05.11.2025

  • Ерёмушка из Москвы

    Зенит позор на поле

    05.11.2025

  • Jean4

    Бомжи: «Наш позор вам только снится»! :laughing:

    05.11.2025

  • Алекс95

    Счёт по игре.

    05.11.2025

  • TokTram_

    Братских - с победой! Если бы не Карпин ещё у руля...

    05.11.2025

  • Vitamin007

    Съели! Убогие, плакат нарисовали, типа умные.... Да Страна не то, что во сне, в коме, когда слово сенит слышит. Всех с победой!

    05.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Лев сегодня здох...

    05.11.2025

  • oleg ves

    Динамиков с заслуженной победой бомжей с тросточками

    05.11.2025

  • Жорик Хоромзунов

    С долгожданной, заслуженной победой всех бело-голубых! Вперёд Динамо!!!! Сегодня абсолютно всё по делу

    05.11.2025

  • Колизейщик

    ЗПРФ

    05.11.2025

  • Ж и в о й

    Да-да, хочет в Пути регионов качаться на "Торпедо" и т.д.

    05.11.2025

  • krinf15

    С заслуженной побеДой всех сораДников и всех, кто за нас болел!!!

    05.11.2025

  • vv12

    И так, начинаем писать, что Сельдерей кубок специально сливает...

    05.11.2025

  • Ж и в о й

    ПОЗОР НЕ СНИТСЯ! ПОЗОР - НА ТАБЛО! АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ!!!!!

    05.11.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Ну, с Соболевым Зенит обыграть каждый может, вы попробуйте без Соболева!

    05.11.2025

