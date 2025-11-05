«Зенит» — «Динамо»: нулевая ничья после первого тайма

«Зенит» и московское «Динамо» не забили голов в первом тайме первого матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Бело-голубые нанесли 2 удара в створ ворот соперника, на счету питерцев ни одного удара в створ.

Нападающий московской команды Эль-Мехди Маухуб повредил плечо в первом тайме. Вместо него на поле на 35-й минуте появился Ульви Бабаев.

Игра проходит в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».