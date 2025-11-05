Видео
Футбол
FONBET Кубок России

5 ноября, 17:45

«Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Зенит» и «Динамо» сыграют в Кубке России 5 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» и «Динамо» сыграют первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 5 ноября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:3
Динамо

Матч в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru (старт эфира — в 20.15 мск). Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Динамо» можно также в матч-центре нашего сайта.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн-трансляция матча Кубка России 5&nbsp;ноября 2025 года.«Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка

«Зенит» выступал в группе А вместе с «Оренбургом», «Рубином» и «Ахматом». Питерцы набрали 18 очков и вышли в плей-офф с первого места.

Московское «Динамо» выступало в группе В вместе с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи». Бело-голубые набрали 11 очков и вышли в четвертьфинал верхней сетки со второго места.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
