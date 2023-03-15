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Сегодня, 18:30

«Зенит» — «Динамо»: смотреть прямую трансляцию матча FONBET Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
Дуглас Сантос и Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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15 марта в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Динамо» в матче 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Газпром Арене», начало — в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо». В прямом эфире видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на канале matchtv.ru, она начнется в 19.30 (мск).

Ранее «Динамо» вылетело из Пути РПЛ Кубка страны, уступив по сумме двух встреч «Крыльям Советов» (общий счет — 2:3). «Зенит» в четвертьфинале Пути регионов победил «Волгу» (3:0).

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
15 мар, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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