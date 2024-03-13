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13 марта, 18:15

«Зенит» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Зенит» сыграет с «Динамо» в 1/4 финала Кубка России 13 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Антон Шунин (ФК «Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Зенит» на своем поле примет «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в среду, 13 марта. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит — в 20.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Динамо» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире игру бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — 17.55 мск. Также матчи FONBET Кубка России транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Прогноз и ставки на матч смотрите в нашем материале.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
13 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Динамо

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

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