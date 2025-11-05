5 ноября, 19:31
«Зенит» и «Динамо» объявили составы на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Зенит»: Латышонок, Горшков, Эракович, Нино, Алип, Вега, Михайлов, Мостовой, Жерсон, Лусиано, Соболев.
Запасные: Кержаков, Адамов, Дркушич, Мантуан, Кондаков, Барриос, Вендел, Ерохин, Глушенков, Шилов, Луис Энрике, Педро.
«Динамо»: Лещук, Зайдензаль, Осипенко, Маричаль, Скопинцев, Кутицкий, Окишор, Бителло, Маухуб, Нгамале, Сергеев.
Запасные: Кудравец, Роберто Фернандес, Касерес, Маринкин, Рубенс, Фомин, Гладышев, Бабаев, Тюкавин.
Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в среду, 5 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 20.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
maxbeast
По составам тут не сколько захотим, а ровно 0. На 0-0 бы отскочить бомжам)))
05.11.2025
H R
05.11.2025
blue-white!
А нужен нам этот Валерик?!
05.11.2025
Dron56
Динамо вперед ! Отступать некуда ! А то без Валерика можем оказаться ...
05.11.2025
Mr T
За хороший футбол!
05.11.2025