«Зенит» — «Динамо»: Соболев и Бителло выйдут с первых минут, Глушенков и Тюкавин в запасе

«Зенит» и «Динамо» объявили составы на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Зенит»: Латышонок, Горшков, Эракович, Нино, Алип, Вега, Михайлов, Мостовой, Жерсон, Лусиано, Соболев. Запасные: Кержаков, Адамов, Дркушич, Мантуан, Кондаков, Барриос, Вендел, Ерохин, Глушенков, Шилов, Луис Энрике, Педро. «Динамо»: Лещук, Зайдензаль, Осипенко, Маричаль, Скопинцев, Кутицкий, Окишор, Бителло, Маухуб, Нгамале, Сергеев. Запасные: Кудравец, Роберто Фернандес, Касерес, Маринкин, Рубенс, Фомин, Гладышев, Бабаев, Тюкавин. Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в среду, 5 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 20.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. «Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча Кубка FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

