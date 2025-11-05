5 ноября, 22:28
Московское «Динамо» забило третий гол в ворота «Зенита» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.
На 90+4-й минуте ворота сине-бело-голубых поразил Константин Тюкавин.
Игра проходит в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».
05.11.2025
Sergey_Marcus
Тюкавин - мастер, походу. Классно все сделал.
05.11.2025