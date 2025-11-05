Видео
5 ноября, 22:28

«Зенит» — «Динамо»: Тюкавин забил в добавленное время

Алина Савинова

Московское «Динамо» забило третий гол в ворота «Зенита» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.

На 90+4-й минуте ворота сине-бело-голубых поразил Константин Тюкавин.

Игра проходит в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:3
Динамо

2

    05.11.2025

  • Sergey_Marcus

    Тюкавин - мастер, походу. Классно все сделал.

    05.11.2025

