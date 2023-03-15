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Кубок России

Судейство

Сегодня, 21:50

«Зенит» — «Динамо»: в пользу гостей не назначен пенальти. По каким правилам судит Кукуляк?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фол Клаудиньо на Тюкавине.
Фото Скриншот трансляции
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На 62-й и 67-й минутах матча FONBET Кубка России «Зенит» — «Динамо» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев поля. Сначала он, находясь в хорошей позиции, не зафиксировал фол Клаудиньо, который в своей штрафной площади ударил левой ногой Константина Тюкавина в область икроножной мышцы на его правой ноге.

Видеоассистенты Павел Кукуян и Илья Елеференко провели проверку, затем Кукуляк отправился к монитору, чтобы самостоятельно изучить видеозапись. Но даже после этого судья не решился наказать Клаудиньо 11-метровым ударом.

Клаудиньо
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Евгений Кукуляк
Константин Тюкавин
14
17
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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