«Зенит» — «Динамо»: Васютин и Бакаев в старте, Смолов и Шунин вне заявки

«Зенит» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России. «Зенит»: Васютин, Караваев, Роберт Ренан, Чистяков, Сантос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Мантуан, Кассьерра. «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Норманн, Фомин, Захарян, Нгамале, Гладышев, Тюкавин. Смолов, Шунин, Кутицкий пропускают матч по решению медицинского штаба. Лаксальт и Маричаль продолжают плановое восстановление после повреждений. Встреча команд состоится сегодня, начало — 20.00 мск. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча