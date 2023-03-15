Сегодня, 19:05
«Зенит» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России.
«Зенит»: Васютин, Караваев, Роберт Ренан, Чистяков, Сантос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Бакаев, Мантуан, Кассьерра.
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Сазонов, Паршивлюк, Норманн, Фомин, Захарян, Нгамале, Гладышев, Тюкавин.
Смолов, Шунин, Кутицкий пропускают матч по решению медицинского штаба. Лаксальт и Маричаль продолжают плановое восстановление после повреждений.
Встреча команд состоится сегодня, начало — 20.00 мск.