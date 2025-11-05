5 ноября, 22:31
«Динамо» на выезде победило «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.
В первом тайме команды не забили голов. Во втором тайме у хозяев отличился Педро, а у гостей — Иван Сергеев, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин.
53-я минута. Сергеев — 0:1
76-я минута. Педро — 1:1
84-я минута. Бабаев — 1:2
90+3-я минута. Тюкавин — 1:3
«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».
Eshkin Kot
у зенита нет тренера
Empers100
Кто-то говорил что у Зенита два состава - у Зенита нет двух составов: один да и то не тоненького?
