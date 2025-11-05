Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы / Плей-офф
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

5 ноября, 09:15

«Зенит» — «Динамо»: трансляция матча начнется в 20.30 мск

«Зенит» и «Динамо» сыграют в Кубке России 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Максим Глушенков (ФК «Зенит»).
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» примет «Динамо» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 5 ноября. Игра состоится на стадионе «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:3
Динамо

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ключевыми событиями матча «Зенит» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Ответный матч соперников пройдет в Москве 27 ноября.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

1
Telegram Дзен Max
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Читайте также
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
КДК РФС накажет «Спартак» и «Зенит» за поведение болельщиков в Кубке
Зачем восторгаться футболом «Спартака» против «Локо»? Команда с таким составом должна так играть постоянно
Станкович выпрашивает увольнение из «Спартака». И его можно понять
Станкович обыграл Галактионова, Батраков не забил пенальти: кадры победы «Спартака» над «Локо»
«Я устал от происходящего и хочу домой. Решение — за «Спартаком». Станкович — после победы над «Локо»
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя