«Зенит» примет «Динамо» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 5 ноября. Игра состоится на стадионе «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

05 ноября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Следить за ключевыми событиями матча «Зенит» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Ответный матч соперников пройдет в Москве 27 ноября.

