«Зенит» и «Факел» встретятся в матче 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России в Санкт-Петербурге во вторник, 30 июля. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 21:00 по московскому времени.

В Кубке России команды встречались трижды. Две победы у петербуржцев, одна — у воронежцев. Разность мячей — 5-4 в пользу сине-бело-голубых.

В чемпионате России в личных встречах у «Зенита» семь побед, у «Факела» — две. Три матча (включая предыдущую встречу команд в 27-м туре Российской премьер-лиги, которая закончилась со счетом 1:1) завершились вничью. Разность мячей — 17-6 в пользу «Зенита».