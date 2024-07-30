«Зенит» — «Факел»: Шафеев ошибочно удалил игрока гостей

На 88-й минуте матча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» — «Факел» судья Рафаэль Шафеев неверно оценил действия Абдулы Багамаева и ошибочно удалил его за лишение соперника явной возможности забить гол.

Потому что такой явной возможности у Максима Глушенкова не было. Фол произошел в центре поля — расстояние до ворот было очень большим. Зенитовец контролировал мяч, но еще не владел им. И, очень важно, на его пути к воротам вполне мог оказаться воронежец Николай Гиоргобиани. Все эти факторы свидетельствуют против вердикта Шафеева. Было достаточно назначить штрафной удар и вынести Багамаеву предупреждение.

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Видеоарбитр (ВАР) Сергей Иванов не стал вмешиваться в действия судьи.