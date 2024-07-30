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Сегодня, 19:30

«Зенит» — «Факел»: смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России

«Зенит» сыграет с «Факелом в Кубке России 30 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сергей Семак, главный тренер ФК «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» встретится с «Факелом в матче группы D Пути РПЛ Кубка России во вторник, 30 июля. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию в перекличке игрового дня. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Факел» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 20.30 мск. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
30 июл, 21:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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