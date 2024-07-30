«Зенит» встретится с «Факелом в матче группы D Пути РПЛ Кубка России во вторник, 30 июля. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию в перекличке игрового дня. За ключевыми событиями противостояния «Зенит» — «Факел» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 20.30 мск. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

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