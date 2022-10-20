«Зенит» — «Крылья Советов»: судьи ошиблись, не зафиксировав офсайд у Клаудиньо?

На 17-й минуте матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» Сергей Иванов засчитал взятие ворот гостей, когда Иван Сергеев после передачи Клаудиньо открыл счет.

Второй ассистент судьи Варанцо Петросян положение «вне игры» у Клаудиньо не зафиксировал, хотя по стоп-кадру можно предположить, что в момент паса Далера Кузяева часть правого голеностопа бразильца была ближе к линии ворот, чем левое плечо самарца Ильи Гапонова. То есть Клаудиньо оказался за линией офсайда. Но это только предположение, а не утверждение.

Возможное положение Клаудиньо «вне игры».

Без офсайдных линий, которые в этом сезоне в нашем футболе не используются, однозначно ничего сказать нельзя. Именно поэтому видеоассистентам Евгению Турбину и Адлану Хатуеву не оставалось ничего другого, как провести проверку и отказаться от вмешательства в действия коллег. Потому что доказательства той или иной точки зрения у ВАР не было. Они фактически были вынуждены поддержать решение Петросяна.