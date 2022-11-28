«Зенит» не будет штрафовать участников драки со «Спартаком» сверх предусмотренного в контрактах

«Зенит» не планирует дополнительно штрафовать игроков по итогам драки в финале матча шестого тура группового раунда Кубка России со «Спартаком» (0:0, 4:2 по пенальти), сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Зенит» не планирует дополнительные применять санкции к игрокам. Исключением могут стать опции в контрактах игроков, связанные с автоматическим применением штрафа при наборе определенного количества красных или желтых карточек.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).