«Зенит» и «Оренбург» сыграют в 6-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 22 октября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

22 октября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире матч показывают телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (старт эфира — в 20.15 мск). Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Санкт-Петербурге. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Оренбург» можно также в матч-центре нашего сайта.

«Зенит» и «Оренбург» выступают в группе А вместе с «Рубином» и «Ахматом». Первая встреча соперников в этом розыгрыше Кубка состоялась 26 августа и завершилась победой сине-бело-голубых (5:3). Сине-бело-голубые заранее гарантировали себе первое место (15 очков), оренбуржцы — второе (8).