22 октября, 22:26

6:0! «Зенит» разгромил «Оренбург» и выиграл все матчи в группе Кубка

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» дома разгромил «Оренбург» в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 6:0.

У хозяев дважды забил Александр Ерохин, по одному голу у Юрия Горшкова, Жерсона, Вадима Шилова и Густаво Мантуана. Гости провели почти весь матч в меньшинстве: на 6-й минуте красную карточку получил форвард оренбуржцев Ацамаз Ревазов.

«Зенит» занял первое место в группе A Пути РПЛ, команда выиграла все 6 матчей и набрала 18 очков. «Оренбург» стал вторым с 8 очками.

В 1/4 финала Пути РПЛ «Зенит» сыграет с московским «Динамо», а «Оренбург» встретится с «Краснодаром».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
22 октября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
6:0
Оренбург
94

  • Dmitriy Nekrasov

    Тебе нужно избавляться от комплексов под названием "Питерские". Все беды у тебя из-за них.

    23.10.2025

  • Кaраcик

    Зенит не особо старался, а Оренбург не очень то и упирался. Результат был не важен, клубы решили свои турнирные задачи. Играли в удовольствие. Решило мастерство: второй состав Зенита оказался более мастеровитее...

    23.10.2025

  • hattabych

    Если это посчитали за фол последней надежды, то очень сильно притянули эпизод к формулировке. Как в прошлом сезоне с Факелом.

    23.10.2025

  • МАО

    То есть, красные карточки за 1050% нарушение на игроках Зенита давать нельзя, только потому, что они Питерские ?? Мостик убегал один на один с вратарём, дальше защитников не было. Его дёрнули, он упал. Варианты - дать желтую защитнику ( но это точно лишение явной возможности забить), жёлтую Мостовому за симуляцию, или переиграть момент, и дать Мостику добежать до ворот. А там забъёт или нет.

    23.10.2025

  • МАО

    Наши молодые отлично провели матч. Кондаков очень понравился. А на Шилова почти не играли, можно вспомнить лишь 3-4 передачи ему во фланг, когда он мог бы пройти вперёд. И то получал он их под давлением. выйти на свободной место было тжело. Но гол - близнец первого, да и второй мог забить, не пожадничай Мостик. Главный козырь Шилова - забег по флангу, или замыканте прострела. Такой игрок точно нужен, и физики ещё наберёт.

    23.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Такие красные карточки в центре поля давать ещё позорнее, чем на Голенкове))). Просто смешно))). В товарнике двух клубов с одним кошельком, один из них был прибит уже на 6 минуте. Зачем?

    23.10.2025

  • на каждый клуб перезва найдется!

    вот зачем нужен оренбурх, полезное животное в газовом хозяйстве:sunglasses:

    23.10.2025

  • Анкль Бэнксий_

    Алеся, тебе по твоей тупости только перетягивание каната смотреть, дура минусоголовая.))

    23.10.2025

  • АбАкУмоВ

    Зенит с победой..

    23.10.2025

  • Деп Б.Охта

    28

    23.10.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Ерохин не только подтверждает свой класс, но и показывает какая соболев полнейшая бездарность

    23.10.2025

  • NapoliFC

    Главное левую красную во время дать, в центре поля:)

    23.10.2025

  • Николай Викторов

    Бомжатня газпремевовская хуже конно-копытной бригады! Уря, Леха Миллер, супер манагер, Леха Миллер!

    23.10.2025

  • alexb2025personal

    Хватит насчет Сочи. Сочи - это бывшее Динамо СПб. А у Динамо печальная история. Это была команда, которая была популярнее Зенита. Но потом ушла вниз. Отношения между Динамо и Зенитом были в конце 70-х и в 80-х (Зенит вам ветеранов, вы подтегиваете молодежь). Потом было очень много "динам". В нынешнее Зенит (уже в виде Сочи) сбагрил всю свою скамейку (причем там не питерские были, и в Зените по году были). Но, если взять потом, так скорее Сочи - фарм другого, но уже московского клуба, т.н. "народного".

    23.10.2025

  • alexb2025personal

    Вообще-то, да. Жаль, что не дают много времени Шилову (но, что он за человек, знают только те, кто с ним работают, может быть, и придержать пока надо). Жалко Горшкова: он не мальчик уже, голова не плечах, и наш, из Кондопоги. Я всех северозападных нашими считаю.

    23.10.2025

  • alexb2025personal

    Забыл лекарство? Встреться снова к психиатром. Он ведь плохого не посоветует. Он сам принимает те же лекарства, иначе бы таких, как ты не смог бы выслушивать каждый день по несколько часов.

    23.10.2025

  • alexb2025personal

    Надо было Шилова. Других молодых в заявке не было. А Жерсона Семак выпустил тогда правильно. Надо было дать практику. Игрок очень хороший, но не вписался, надеемся, что "пока не вписался".

    23.10.2025

  • alexb2025personal

    Выучились у ГСО. Конечно, он болел за Зенит, его за это постоянно ругали, но ведь, как правило, при преимуществе в счете Зенита (серьезном) он в основном "болел" за соперника. Отмечал все хорошие действия, желал забить гол. Не в восторге от ГСО, больше всего любил Котэ Махарадзе, но по сравнению с Маслаченко - небо и земля. Ладно, что Маслаченко за Спартак болел, в конце концов у всех есть, пусть и не в таких размеров. У него собственное эго выпячивало. Грубо говоря, "ну что за вратарь у итальянцев (Дзенга, Маслаченко плохо знал игроков соперника), я бы такой мяч вытащил даже, когда был школьником".

    23.10.2025

  • AleSSio87

    как только не стыдно и тошно вообще писать подобные заголовки?! они бы в группу ещё бы Зенит-2 добавили вместе с двумя своими фарм-клубами! только про это никто не пишет, только все всё знают и молчат! ссаное тухлое болото, которое гниёт ещё больше и сильнее! настоящий футбол был вчера и сегодня в матчах под вывеской "Лига чемпионов" с нормальными футболистами, а не всяким фуфлом и проплаченными судьями и подстроенными матчами! наш футбол это уже так - открытый шоу-бизнес, где нет дела до болельщиков! только непонятно почему эти люди продолжают ходить на стадионы и смотреть этот цирк?! не жалко своих честно заработанные деньги кидать в карманы всяким гнидам вроде гинеров, миллеров и прочих, потусоваться хочется? ну так лучше в другое место сходите потусоваться - глядишь, когда стадионы опустеют может что и изменится! хотя, такую масштабную чистку своего футбола как в Италии у нас некому проводить - так как самих себя никто сажать не будет

    23.10.2025

  • Игорь Малышев

    Самое вонючее существо тут, извини, ты.

    23.10.2025

  • Игорь Малышев

    Хохлуша, не спится?

    23.10.2025

  • Игорь Малышев

    Можешь отсосать у себя свою желчь и тебе, возможно, полегчает.

    23.10.2025

  • Игорь Малышев

    Ты чёт попутал. Недавно Зенит грохнул Краснодар.

    23.10.2025

  • Андрей

    снимайте шляпу жертвы ресурсув Вас наказал Краснодар дальше больше

    23.10.2025

  • Андрей

    победил газпром с последней командой чемпионата где игрок основы стоит меньше чем запасной зенита радуйтесь

    23.10.2025

  • ФОКСИ

    Морковкин - это по размеру определенного места?....скоро тыквинкиным станешь......

    22.10.2025

  • m_16

    К сожалению, "жирные бразилы" и Глушенков существенно сильнее большинства тех, кто играл сегодня.

    22.10.2025

  • Топотун

    Урри, все педики в Ленинграде, это город Педиков, основан царем Педиком, Голубая столица России.

    22.10.2025

  • m_16

    Мостовой прекрасно отработал. Прямо видно было, как он Шилова ждал, чтобы дать забить молодому.

    22.10.2025

  • Фобия

    Зенитий позор России! Газовую гидру на кол! :sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    22.10.2025

  • МАО

    Сосун - это Топпотун. так рифмее и правдивеее.

    22.10.2025

  • Топотун

    А бомжам типа МАО, фанки-манки ссы в глаза - божья роса !

    22.10.2025

  • Юрий

    Ааааа, припух, ответить нечего. Ну понятно, когда написал про твою ориентацию, ты сразу залег на дно! Пидрилла!

    22.10.2025

  • КирпичИнвест

    Хорошо, что к концу игры не сожалели, что Оренбургу не удалось удержать ничью )

    22.10.2025

  • Юрий

    Я же тебя знаю, гнида из Новосиба, ты трухлявый педик. Соси свою писюньку!

    22.10.2025

  • SP2

    а компаха кудесников мяча мучалась бы, 0:0 в лучшем случае

    22.10.2025

  • Роман Морковкин

    Скройся, вафля придворная.

    22.10.2025

  • Юрий

    Ты уебун!

    22.10.2025

  • Роман Морковкин

    Ты сосун.

    22.10.2025

  • Юрий

    Ты дебил!

    22.10.2025

  • Роман Морковкин

    Це Бздун?

    22.10.2025

  • МАО

    Ты ещё и читать не умеешь. МАО !

    22.10.2025

  • Роман Морковкин

    МАВА, а ты козлее.

    22.10.2025

  • МАО

    Не нравится - не нюхай. Отличная свежедобытая победа.

    22.10.2025

  • Роман Морковкин

    Раньше фармы хотя бы старались изобразить подобие сопротивления, сейчас внаглую нагибаются.

    22.10.2025

  • МАО

    Сколько комплектов ?

    22.10.2025

  • МАО

    Мокровкин, ты с Топотуном " Тупой, и ещё тупее".

    22.10.2025

  • Роман Морковкин

    Придворняжкин МАО, лично тебя, умеющего столь остроумно шутить, с великой победой! Радуйся и хлопай в ладоши. Уверен, вы бы и в ЛЧ так же смогли бы.

    22.10.2025

  • МАО

    Топотырка, ты бы уж стих. Эстет

    22.10.2025

  • Топотун

    Это победа воняет !

    22.10.2025

  • Топотун

    Быдлячий юмор !

    22.10.2025

  • Топотун

    Моркоу, что тебе не понравилось ?

    22.10.2025

  • Топотун

    Ну а как иначе ?!

    22.10.2025

  • nampoo

    Как-то вспомнился незабвенный Михаил Михаилович Жванецкий:»Вы счастливы, грузины».

    22.10.2025

  • zenit20252025

    ЮБИЛЕЙНАЯ 30-я победа Зенита в НОВОИСПЕЧЁННОМ Кубке! Победы/поражения/баланс в Кубке России 2022/2023 тире 2025/2026: 1 Зенит* 30-7 (+23) 2 ЦСКА** 28-10 (+18) 3 Краснодар 22-12 (+10)__матч завтра 4 Спартак 24-15 (+9) 5 Локо 20-13 (+7)__матч завтра 6 Ростов 19-19 (0) 7 Динамо 18-18 (0) 8 Оренбург 13-15 (-2) ------- Урал 14-8 (+6), группа + матчи на вылет Поздравления Всем Нашим ) :soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer:

    22.10.2025

  • МАО

    Морковин, ты слишком часто гулял по стройке без каски. 98 попаданий кирпичом по голове бесследно не проходят.

    22.10.2025

  • Роман Морковкин

    Позор ЗПРФу!

    22.10.2025

  • МАО

    Переживал за результат при счёте 3-0? :)) А то комментаторы надеялись, что Оренбург отскочит. Потом топили за гол престижа..

    22.10.2025

  • МАО

    Выиграли, и хорошо. Главное -всухую. Забили Жерсон и Шилов..Ероха дубль... Жалко Мостик не забил, непруха. А в целом - норм. С победой!

    22.10.2025

  • 99

    Платки разорваны теми кто давно хотел себя проявить. Парни получили удовольствие от игровой практики)

    22.10.2025

  • GeoMaS

    И это еще Сысуев выручал, а потом и он перестал. Один Ерохин мог покер оформить. Кубковый матч фактически превратился в спарринг.

    22.10.2025

  • моро

    ждем вонь про фарм) питер, с победой!

    22.10.2025

  • SuperDennis

    Матч Ростова для меня был предпочтительнее. Но и Зенит и Ростов с победами!

    22.10.2025

  • Marty Friedman

    не, прямо как 7:1...ну, ты понял))

    22.10.2025

  • northstand

    жаль не все молодые ребята получили время. Семаку на заметку-молодые ребята смотрелись неплохо, надо привлекать чаще и давать время даже в чемпионате. Против Сочи при счете даже 2:0 можно было кого нибудь выпустить.

    22.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Ключи для домофона новые нужны. Сделаешь?

    22.10.2025

  • AnTaras

    С победой! А так, больше похоже было на открытую тренировку:grinning:

    22.10.2025

  • Демеч

    Интересная, зрелищная игра в одну калитку, результат, как говорится, на табло. Оренбург даже немного жаль, но нечего было удаляться на первых минутах, это их сильно подкосило, как и два последующих гола при розыгрыше штрафных.

    22.10.2025

  • Пень Джаб.UA*

    Прям как в лиге чемпионов

    22.10.2025

  • Олег Каноков

    Читалось.)Показательно выпороли соперника.Ерохин-сила,ему ещё 2-3 сезона легко отпахать.Питер с победой.

    22.10.2025

  • КирпичИнвест

    Смотрел этот матч, как фильм Мимино в надцатый раз Вроде и сюжет известен, а смотреть всё равно интересно

    22.10.2025

  • Деп Б.Охта

    Конечно с победой. Но, кто в ней сомневался? А вот в том, что в следующей игре в основе выйдут лучшие, а не исключительно жирные бразилы, я лично сомневаюсь.

    22.10.2025

    Футбол
    Кубок России
    ФК Зенит
    ФК Оренбург
