6:0! «Зенит» разгромил «Оренбург» и выиграл все матчи в группе Кубка

«Зенит» дома разгромил «Оренбург» в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 6:0. У хозяев дважды забил Александр Ерохин, по одному голу у Юрия Горшкова, Жерсона, Вадима Шилова и Густаво Мантуана. Гости провели почти весь матч в меньшинстве: на 6-й минуте красную карточку получил форвард оренбуржцев Ацамаз Ревазов. «Зенит» занял первое место в группе A Пути РПЛ, команда выиграла все 6 матчей и набрала 18 очков. «Оренбург» стал вторым с 8 очками. В 1/4 финала Пути РПЛ «Зенит» сыграет с московским «Динамо», а «Оренбург» встретится с «Краснодаром». FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

22 октября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Dmitriy Nekrasov Тебе нужно избавляться от комплексов под названием "Питерские". Все беды у тебя из-за них. 23.10.2025

Кaраcик Зенит не особо старался, а Оренбург не очень то и упирался. Результат был не важен, клубы решили свои турнирные задачи. Играли в удовольствие. Решило мастерство: второй состав Зенита оказался более мастеровитее... 23.10.2025

hattabych Если это посчитали за фол последней надежды, то очень сильно притянули эпизод к формулировке. Как в прошлом сезоне с Факелом. 23.10.2025

МАО То есть, красные карточки за 1050% нарушение на игроках Зенита давать нельзя, только потому, что они Питерские ?? Мостик убегал один на один с вратарём, дальше защитников не было. Его дёрнули, он упал. Варианты - дать желтую защитнику ( но это точно лишение явной возможности забить), жёлтую Мостовому за симуляцию, или переиграть момент, и дать Мостику добежать до ворот. А там забъёт или нет. 23.10.2025

МАО Наши молодые отлично провели матч. Кондаков очень понравился. А на Шилова почти не играли, можно вспомнить лишь 3-4 передачи ему во фланг, когда он мог бы пройти вперёд. И то получал он их под давлением. выйти на свободной место было тжело. Но гол - близнец первого, да и второй мог забить, не пожадничай Мостик. Главный козырь Шилова - забег по флангу, или замыканте прострела. Такой игрок точно нужен, и физики ещё наберёт. 23.10.2025

Dmitriy Nekrasov Такие красные карточки в центре поля давать ещё позорнее, чем на Голенкове))). Просто смешно))). В товарнике двух клубов с одним кошельком, один из них был прибит уже на 6 минуте. Зачем? 23.10.2025

на каждый клуб перезва найдется! вот зачем нужен оренбурх, полезное животное в газовом хозяйстве:sunglasses: 23.10.2025

Анкль Бэнксий_ Алеся, тебе по твоей тупости только перетягивание каната смотреть, дура минусоголовая.)) 23.10.2025

АбАкУмоВ Зенит с победой.. 23.10.2025

Деп Б.Охта 28 23.10.2025

Sergey Mikhaylov Ерохин не только подтверждает свой класс, но и показывает какая соболев полнейшая бездарность 23.10.2025

NapoliFC Главное левую красную во время дать, в центре поля:) 23.10.2025

Николай Викторов Бомжатня газпремевовская хуже конно-копытной бригады! Уря, Леха Миллер, супер манагер, Леха Миллер! 23.10.2025

alexb2025personal Хватит насчет Сочи. Сочи - это бывшее Динамо СПб. А у Динамо печальная история. Это была команда, которая была популярнее Зенита. Но потом ушла вниз. Отношения между Динамо и Зенитом были в конце 70-х и в 80-х (Зенит вам ветеранов, вы подтегиваете молодежь). Потом было очень много "динам". В нынешнее Зенит (уже в виде Сочи) сбагрил всю свою скамейку (причем там не питерские были, и в Зените по году были). Но, если взять потом, так скорее Сочи - фарм другого, но уже московского клуба, т.н. "народного". 23.10.2025

alexb2025personal Вообще-то, да. Жаль, что не дают много времени Шилову (но, что он за человек, знают только те, кто с ним работают, может быть, и придержать пока надо). Жалко Горшкова: он не мальчик уже, голова не плечах, и наш, из Кондопоги. Я всех северозападных нашими считаю. 23.10.2025

alexb2025personal Забыл лекарство? Встреться снова к психиатром. Он ведь плохого не посоветует. Он сам принимает те же лекарства, иначе бы таких, как ты не смог бы выслушивать каждый день по несколько часов. 23.10.2025

alexb2025personal Надо было Шилова. Других молодых в заявке не было. А Жерсона Семак выпустил тогда правильно. Надо было дать практику. Игрок очень хороший, но не вписался, надеемся, что "пока не вписался". 23.10.2025

alexb2025personal Выучились у ГСО. Конечно, он болел за Зенит, его за это постоянно ругали, но ведь, как правило, при преимуществе в счете Зенита (серьезном) он в основном "болел" за соперника. Отмечал все хорошие действия, желал забить гол. Не в восторге от ГСО, больше всего любил Котэ Махарадзе, но по сравнению с Маслаченко - небо и земля. Ладно, что Маслаченко за Спартак болел, в конце концов у всех есть, пусть и не в таких размеров. У него собственное эго выпячивало. Грубо говоря, "ну что за вратарь у итальянцев (Дзенга, Маслаченко плохо знал игроков соперника), я бы такой мяч вытащил даже, когда был школьником". 23.10.2025

AleSSio87 как только не стыдно и тошно вообще писать подобные заголовки?! они бы в группу ещё бы Зенит-2 добавили вместе с двумя своими фарм-клубами! только про это никто не пишет, только все всё знают и молчат! ссаное тухлое болото, которое гниёт ещё больше и сильнее! настоящий футбол был вчера и сегодня в матчах под вывеской "Лига чемпионов" с нормальными футболистами, а не всяким фуфлом и проплаченными судьями и подстроенными матчами! наш футбол это уже так - открытый шоу-бизнес, где нет дела до болельщиков! только непонятно почему эти люди продолжают ходить на стадионы и смотреть этот цирк?! не жалко своих честно заработанные деньги кидать в карманы всяким гнидам вроде гинеров, миллеров и прочих, потусоваться хочется? ну так лучше в другое место сходите потусоваться - глядишь, когда стадионы опустеют может что и изменится! хотя, такую масштабную чистку своего футбола как в Италии у нас некому проводить - так как самих себя никто сажать не будет 23.10.2025

Игорь Малышев Самое вонючее существо тут, извини, ты. 23.10.2025

Игорь Малышев Хохлуша, не спится? 23.10.2025

Игорь Малышев Можешь отсосать у себя свою желчь и тебе, возможно, полегчает. 23.10.2025

Игорь Малышев Ты чёт попутал. Недавно Зенит грохнул Краснодар. 23.10.2025

Андрей снимайте шляпу жертвы ресурсув Вас наказал Краснодар дальше больше 23.10.2025

Андрей победил газпром с последней командой чемпионата где игрок основы стоит меньше чем запасной зенита радуйтесь 23.10.2025

ФОКСИ Морковкин - это по размеру определенного места?....скоро тыквинкиным станешь...... 22.10.2025

m_16 К сожалению, "жирные бразилы" и Глушенков существенно сильнее большинства тех, кто играл сегодня. 22.10.2025

Топотун Урри, все педики в Ленинграде, это город Педиков, основан царем Педиком, Голубая столица России. 22.10.2025

m_16 Мостовой прекрасно отработал. Прямо видно было, как он Шилова ждал, чтобы дать забить молодому. 22.10.2025

Фобия Зенитий позор России! Газовую гидру на кол! :sunglasses::money_mouth::relaxed:? 22.10.2025

МАО Сосун - это Топпотун. так рифмее и правдивеее. 22.10.2025

Топотун А бомжам типа МАО, фанки-манки ссы в глаза - божья роса ! 22.10.2025

Юрий Ааааа, припух, ответить нечего. Ну понятно, когда написал про твою ориентацию, ты сразу залег на дно! Пидрилла! 22.10.2025

КирпичИнвест Хорошо, что к концу игры не сожалели, что Оренбургу не удалось удержать ничью ) 22.10.2025

Юрий Я же тебя знаю, гнида из Новосиба, ты трухлявый педик. Соси свою писюньку! 22.10.2025

SP2 а компаха кудесников мяча мучалась бы, 0:0 в лучшем случае 22.10.2025

Роман Морковкин Скройся, вафля придворная. 22.10.2025

Юрий Ты уебун! 22.10.2025

Роман Морковкин Ты сосун. 22.10.2025

Юрий Ты дебил! 22.10.2025

Роман Морковкин Це Бздун? 22.10.2025

МАО Ты ещё и читать не умеешь. МАО ! 22.10.2025

Роман Морковкин МАВА, а ты козлее. 22.10.2025

МАО Не нравится - не нюхай. Отличная свежедобытая победа. 22.10.2025

Роман Морковкин Раньше фармы хотя бы старались изобразить подобие сопротивления, сейчас внаглую нагибаются. 22.10.2025

МАО Сколько комплектов ? 22.10.2025

МАО Мокровкин, ты с Топотуном " Тупой, и ещё тупее". 22.10.2025

Роман Морковкин Придворняжкин МАО, лично тебя, умеющего столь остроумно шутить, с великой победой! Радуйся и хлопай в ладоши. Уверен, вы бы и в ЛЧ так же смогли бы. 22.10.2025

МАО Топотырка, ты бы уж стих. Эстет 22.10.2025

Топотун Это победа воняет ! 22.10.2025

Топотун Быдлячий юмор ! 22.10.2025

Топотун Моркоу, что тебе не понравилось ? 22.10.2025

Топотун Ну а как иначе ?! 22.10.2025

nampoo Как-то вспомнился незабвенный Михаил Михаилович Жванецкий:»Вы счастливы, грузины». 22.10.2025

zenit20252025 ЮБИЛЕЙНАЯ 30-я победа Зенита в НОВОИСПЕЧЁННОМ Кубке! Победы/поражения/баланс в Кубке России 2022/2023 тире 2025/2026: 1 Зенит* 30-7 (+23) 2 ЦСКА** 28-10 (+18) 3 Краснодар 22-12 (+10)__матч завтра 4 Спартак 24-15 (+9) 5 Локо 20-13 (+7)__матч завтра 6 Ростов 19-19 (0) 7 Динамо 18-18 (0) 8 Оренбург 13-15 (-2) ------- Урал 14-8 (+6), группа + матчи на вылет Поздравления Всем Нашим ) :soccer::soccer::soccer::soccer::soccer::soccer: 22.10.2025

МАО Морковин, ты слишком часто гулял по стройке без каски. 98 попаданий кирпичом по голове бесследно не проходят. 22.10.2025

Роман Морковкин Позор ЗПРФу! 22.10.2025

МАО Переживал за результат при счёте 3-0? :)) А то комментаторы надеялись, что Оренбург отскочит. Потом топили за гол престижа.. 22.10.2025

МАО Выиграли, и хорошо. Главное -всухую. Забили Жерсон и Шилов..Ероха дубль... Жалко Мостик не забил, непруха. А в целом - норм. С победой! 22.10.2025

99 Платки разорваны теми кто давно хотел себя проявить. Парни получили удовольствие от игровой практики) 22.10.2025

GeoMaS И это еще Сысуев выручал, а потом и он перестал. Один Ерохин мог покер оформить. Кубковый матч фактически превратился в спарринг. 22.10.2025

моро ждем вонь про фарм) питер, с победой! 22.10.2025

SuperDennis Матч Ростова для меня был предпочтительнее. Но и Зенит и Ростов с победами! 22.10.2025

Marty Friedman не, прямо как 7:1...ну, ты понял)) 22.10.2025

northstand жаль не все молодые ребята получили время. Семаку на заметку-молодые ребята смотрелись неплохо, надо привлекать чаще и давать время даже в чемпионате. Против Сочи при счете даже 2:0 можно было кого нибудь выпустить. 22.10.2025

Деп Б.Охта Ключи для домофона новые нужны. Сделаешь? 22.10.2025

AnTaras С победой! А так, больше похоже было на открытую тренировку:grinning: 22.10.2025

Демеч Интересная, зрелищная игра в одну калитку, результат, как говорится, на табло. Оренбург даже немного жаль, но нечего было удаляться на первых минутах, это их сильно подкосило, как и два последующих гола при розыгрыше штрафных. 22.10.2025

Пень Джаб.UA* Прям как в лиге чемпионов 22.10.2025

Олег Каноков Читалось.)Показательно выпороли соперника.Ерохин-сила,ему ещё 2-3 сезона легко отпахать.Питер с победой. 22.10.2025

КирпичИнвест Смотрел этот матч, как фильм Мимино в надцатый раз Вроде и сюжет известен, а смотреть всё равно интересно 22.10.2025