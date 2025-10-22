Видео
22 октября, 08:30

«Зенит» — «Оренбург»: трансляция матча Кубка России начнется в 20.30

«Зенит» и «Оренбург» сыграют в Кубке России 22 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Мостовой (ФК «Зенит»).
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» и «Оренбург» сыграют в ответном матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 22 октября. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
22 октября, 20:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
6:0
Оренбург

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички игрового дня. Ключевые события матча «Зенит» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В первом матче сине-бело-голубые победили оренбургский клуб со счетом 5:3.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

2

  • Andrei Shulga

    О! Это будет великая баталия с фарм клубом!:joy:

    22.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Кубок России
    ФК Зенит
    ФК Оренбург
