«Зенит» оспорит решение КДК о дисквалификации Барриоса, Малкома и Родригао в Кубке России

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, будет ли клуб подавать апелляцию на решение КДК РФС по дисквалификации игроков сине-бело-голубых Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао на 6 матчей Кубка России.

«Да, действительно, Малкома, Родригао и Барриоса дисквалифицировали на шесть матчей. Будем оспаривать данное решение? Да, будем подавать апелляцию», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее 1 декабря стало известно, что КДК дисквалифицировал шестерых футболистов «Зенита» и «Спартака» (0:0, 4:2 — по пен.) на шесть матчей Кубка страны за массовую драку в концовке матча 27 ноября в Санкт-Петербурге.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил всех шестерых игроков с поля в матче «Зенит» — «Спартак». Красные карточки получили: Родригао, Малкома и Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), а также Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов (все трое — «Спартак»).