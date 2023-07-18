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Кубок России

Сегодня, 17:22

«Зенит» остановил продажу билетов на фанатские сектора на матч с «Ахматом»

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Официальный сайт «Зенита» сообщил, что по техническим причинам останавливается продажа части билетов на трибуну D «Газпром Арены» на матч 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России-2023/24 с «Ахматом», который состоится 25 июля. Клуб принес свои извинения болельщикам с «Виража», которые уже приобрели билеты в данный сектор.

Ситуация связана с невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены к указанной дате с учетом календаря и в связи с техническими особенностями конструкций и оборудования арены, говорится в сообщении.

Фанатам, которые уже приобрели билеты в зону трибуны D, будет автоматически оформлен возврат средств.

Вместе с тем Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» ранее сообщал, что «Зенит» заставляют наказать активных болельщиков. Причина — инциденты (выкрики против Fan ID) на игре за Суперкубок России в Казани и непростые отношения клуба с местными органами. В итоге в качестве наказания сине-бело-голубым настоятельно рекомендовано не демонтировать сцену на фанатской трибуне.

Кубок России
ФК Зенит
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