«Зенит» ответил на мем «Динамо» отсылкой на оскорбительную кричалку

«Зенит» ответил «Динамо» на мем с тонущим ребенком отсылкой на оскорбительную кричалку про бело-голубых.

Сегодня, 27 ноября, «Динамо» анонсировало первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Зенитом». Спустя время в Telegram-канале сине-бело-голубых появился пост с изображением жемчужины, предлагающим на нее нажать.

При нажатии появляются цифры 2458 и слова: «вы опустились на дно».

Встреча команд состоится на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Игра начнется в 18.15 мск.