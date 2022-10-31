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Сегодня, 18:58

«Зенит» предлагает «Факелу» перенести кубковый матч на 16 ноября

Алина Савинова
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«Зенит» предлагает «Факелу» перенести матч 5-го тура группового Кубка России на 16 ноября. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Игра должна была состояться 8-10 ноября, однако представители клубов РПЛ провели собрание, по итогам которого было решено перенести матчи 5-6 туров Кубка Росси на конец ноября, чтобы дать возможность сборной подготовиться к товарищеским матчам. По данным источника, это решение поддержали 14 клубов из 16, а ориентировочными датами проведения кубковых матчей стали 23 и 27 ноября.

Для клуба из Санкт-Петербурга дата 23 ноября является неудобной, так как, скорее всего, днем ранее футболисты «Зенита» сыграют с «Црвеной Звездой» на своем поле. В связи с этим «Зенит» предлагает «Факелу» перенести матч, который должен пройти в Воронеже, на 16 ноября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-py-taetsya-dogovorit-sya-o-perenose-igry-s-fakelom-v-kubke-na-16-noyabrya-v-e-tom-matche-mogut-ne-sy-grat-sborniki/
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
8
1
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