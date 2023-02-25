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Сегодня, 16:22

«Зенит» разгромил «Волгу» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России

Виталий Косик
Корреспондент
Зелимхан Бакаев.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» одержал крупную победу над «Волгой» в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России — 3:0.

В составе питерской команды на 33-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев. Затем на 78-й минуте форвард Матео Кассьера удвоил преимущество своей команды. На 90+2-й минуте встречи нападающий Иван Сергеев довел счет до разгромного.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:3
Зенит
Футбол
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ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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