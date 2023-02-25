«Зенит» разгромил «Волгу» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России

«Зенит» одержал крупную победу над «Волгой» в четвертьфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России — 3:0.

В составе питерской команды на 33-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев. Затем на 78-й минуте форвард Матео Кассьера удвоил преимущество своей команды. На 90+2-й минуте встречи нападающий Иван Сергеев довел счет до разгромного.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.