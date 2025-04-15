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15 апреля, 18:00

«Зенит» — «Ростов»: время начала матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Зенит» и «Ростов» сыграют в Кубке России 16 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Зенит» и «Ростов» сыграют ответный матч 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 16 апреля. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Зенит» — «Ростов» можно также в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
16 апреля, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Ростов

Матч в Санкт-Петербурге в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также смотреть полуфинал Кубка России можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального эфира).

«Зенит» занял первое место в своей группе пути РПЛ и в 1/4 финала обыграл «Ахмат» (5:1 по сумме двух встреч). «Ростов» занял второе место в своей группе и в четвертьфинале выиграл у «Спартака» (3:1 по сумме двух встреч).

Первая полуфинальная встреча соперников состоялась 12 марта в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Кубок России
ФК Зенит
ФК Ростов
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