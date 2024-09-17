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«Зенит» обыграл «Рубин» в Кубке России, Соболев отметился голевой передачей

Алина Савинова
17 сентября. «Зенит» победил «Рубин» в матче Кубка России (2:0).
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» дома обыграл «Рубин» в матче 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 2:0.

Первый гол сине-бело-голубых забил Густаво Мантуан с передачи Александра Соболева, который сделал первое результативное действие за «Зенит». Преимущество хозяев на 59-й минуте увеличил Дмитрий Чистяков.

«Зенит» с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы D. Команда из Санкт-Петербурга обеспечила себе выход в плей-офф турнира. У «Рубина» 6 очков и вторая позиция. Команды играют в одном квартете с «Акроном» (5) и «Факелом» (0).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
17 сент, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Рубин

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)

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