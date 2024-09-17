«Зенит» обыграл «Рубин» в Кубке России, Соболев отметился голевой передачей

«Зенит» дома обыграл «Рубин» в матче 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 2:0.

Первый гол сине-бело-голубых забил Густаво Мантуан с передачи Александра Соболева, который сделал первое результативное действие за «Зенит». Преимущество хозяев на 59-й минуте увеличил Дмитрий Чистяков.

«Зенит» с 10 очками лидирует в турнирной таблице группы D. Команда из Санкт-Петербурга обеспечила себе выход в плей-офф турнира. У «Рубина» 6 очков и вторая позиция. Команды играют в одном квартете с «Акроном» (5) и «Факелом» (0).