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Сегодня, 19:02

«Зенит» — «Рубин»: Соболев и Чуни выйдут в стартовых составах

Алина Савинова
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Появились стартовые составы «Зенита» и «Рубина» на матч 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени. Главным арбитром матча назначен Евгений Кукуляк.

«Зенит»: Адамов, Чистяков, Алип, Барриос, Ерохин, Ахметов, Артур, Мостовой, Педро, Мантуан, Соболев.

«Рубин»: Нигматуллин, Нижегородов, Ашурматов, Тесленко, Безруков, Йочич, Апшацев, Ходжа, Шабанхаджай, Кузнецов, Чуни.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
17 сент, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Рубин

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)

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