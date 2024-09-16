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Сегодня, 20:00

«Зенит» — «Рубин»: время начала и где смотреть матч Кубка России

«Зенит» и «Рубин» встретятся 17 сентября в матче Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Зенит» сыграет с «Рубином» в матче FONBET Кубка России во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до игры и будет также доступна на сайте телеканала.

Ключевые события противостояния «Зенит» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
17 сент, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Рубин

«Зенит» и «Рубин» играют в группе D пути РПЛ с «Акроном» и «Факелом». «Зенит» набрал 7 очков в трех матчах, «Рубин» — 6. 14 августа обладатель Кубка победил соперника на его поле в Казани со счетом 1:0.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)

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