«Зенит» сыграет с «Рубином» в матче FONBET Кубка России во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция начнется за 30 минут до игры и будет также доступна на сайте телеканала.

Ключевые события противостояния «Зенит» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Зенит» и «Рубин» играют в группе D пути РПЛ с «Акроном» и «Факелом». «Зенит» набрал 7 очков в трех матчах, «Рубин» — 6. 14 августа обладатель Кубка победил соперника на его поле в Казани со счетом 1:0.