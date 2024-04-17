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Сегодня, 18:15

«Зенит» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Кубке России 17 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Global Look Press
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«Зенит» сыграет со «Спартаком» в ответной встрече полуфинала Пути РПЛ Кубка России в среду, 17 апреля. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. За ключевыми событиями встречи «Зенит» — «Спартак» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Бесплатно в прямом эфире игру смотрите на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также встречи FONBET Кубка России показывают онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Первый матч соперников завершился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

Прогноз на кубковую встречу читайте в нашем материале.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
17 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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