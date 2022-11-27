Сегодня, 15:02
«Зенит» и «Спартак» объявили составы на матч 6-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.
«Зенит»: Иван, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, И. Сергеев.
Запасные: Одоевский, Королев, Сутормин, Адамов, Алип, Круговой, Д. Сергеев, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.
«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Литвинов, Джикия, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев.
Запасные: Селихов, А. Шитов, Рыбус, Мевля, Чернов, Рассказов, Умяров, Зорин, Зиньковский, Вит. Шитов, Мелешин, Николсон.
Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени.
Перед последним туром «Спартак» лидирует в группе B с 12 очками, «Зенит» идет на третьей строчке с 9 очками, уступая «Крыльям Советов» по дополнительным показателям. На последней строчке — «Факел», который проиграл все 5 матчей в турнире и лишился шансов на попадание в плей-офф.
Матч 6-го тура групповой стадии Кубка России «Крылья Советов» — «Факел» будет проходить параллельно с игрой «Зенит» — «Спартак».
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