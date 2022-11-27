«Зенит» — «Спартак»: в воротах хозяев сыграет Иван, у гостей с первых минут выйдут Промес и Соболев

«Зенит» и «Спартак» объявили составы на матч 6-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.

«Зенит»: Иван, Караваев, Чистяков, Родригао, Сантос, Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо, Малком, И. Сергеев.

Запасные: Одоевский, Королев, Сутормин, Адамов, Алип, Круговой, Д. Сергеев, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Мантуан, Кассьерра.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Маслов, Литвинов, Джикия, Классен, Пруцев, Денисов, Зобнин, Промес, Соболев.

Запасные: Селихов, А. Шитов, Рыбус, Мевля, Чернов, Рассказов, Умяров, Зорин, Зиньковский, Вит. Шитов, Мелешин, Николсон.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 27 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени.

Перед последним туром «Спартак» лидирует в группе B с 12 очками, «Зенит» идет на третьей строчке с 9 очками, уступая «Крыльям Советов» по дополнительным показателям. На последней строчке — «Факел», который проиграл все 5 матчей в турнире и лишился шансов на попадание в плей-офф.

Матч 6-го тура групповой стадии Кубка России «Крылья Советов» — «Факел» будет проходить параллельно с игрой «Зенит» — «Спартак».