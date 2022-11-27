«Зенит» — «Спартак»: видеообзор матча Кубка России

«Зенит» дома в серии пенальти обыграл «Спартак» в матче шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сине-бело-голубые были сильнее со счетом 4:2.

После окончания основного времени началась массовая драка с участием футболистов команд. В итоге красные карточки получили шесть футболистов — по три человека с каждой стороны.