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В воскресенье, 27 ноября «Зенит» сыграет против «Спартака» в матче 6-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.
Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени. В первом круге «Спартак» обыграл «Зенит» в Москве со счетом 3:0.
«Спартак» и «Зенит» выступают в группе B с «Крыльями Советов» и «Факелом». Перед последним туром групповой стадии красно-белые лидируют с 12 очками. «Крылья Советов» занимают вторую строчку с 9 очками. У «Зенита» также 9 очков, но команда из Санкт-Петербурга уступает самарцам по дополнительным показателям. «Факел» идет на последнем, пятом месте, воронежцы проиграли все пять матчей и не набрали ни одного очка.
Следить за матчем «Зенит» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.
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Основные источники исследования