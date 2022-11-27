Сегодня, 17:39
На 57-й минуте матча 6-го тура группового этапа Кубка России-2022/23 «Зенит» — «Спартак» арбитр Владимир Москалев, находясь в неплохой позиции, не зафиксировал фол Вендела, не остановил игру и не применил к нарушителю правил дисциплинарную санкцию.
Зенитовец отмахнулся и ударил Романа Зобнина рукой. За фол бразилец должен был получить предупреждение, однако судья после этой отмашки продолжил матч, а затем, если судить по его действиям, показанным во время телетрансляции, никак не наказал Вендела.
Видимо, такое поведение арбитра как раз и вызвало реакцию тренерского штаба «Спартака». Потому и последовало удаление одного из помощников Гильермо Абаскаля.
Нужно отметить, что Москалев долгое время воздерживался от применения санкций, несмотря на то, что игра получилась очень нервной. В первом тайме он не наказал предупреждениями Родригао и Зобнина. В лучшем случае судья ограничивался устными внушениями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования