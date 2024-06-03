Желудков — о победе «Зенита» в Кубке России: «В конце дожали, и это главное»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал победу петербуржцев в Суперфинале FONBET Кубка России над «Балтикой» (2:1).

«Сложно сказать, почему «Балтике» удалось повести в счете, может, «Зенит» не так настроился и начали расслабленно. В конце дожали, и это главное. Сергеев мог забивать, но в целом все по игре. Что касается судейства — нормально отсудил Карасев. Там не дал, здесь не засчитал — 1:1. Что касается изменений в составе, то тут Семаку и Медведеву виднее, а я просто болельщик», — приводит слова Желудкова Metaratings.ru.

«Зенит» сделал требл в сезоне-2023/24. Ранее команда Сергея Семака обыграла ЦСКА в Суперкубке страны (0:0, пенальти 5:4) и в шестой раз подряд выиграла чемпионат России.