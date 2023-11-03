Желудков: «Было бы оптимально, если бы «Зенит» и «Динамо» сыграли свои матчи в Кубке в этом году»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России.

Соперником сине-бело-голубых на этой стадии будет «Динамо».

«Интересный соперник попался «Зениту». Думаю, что игры будут довольно качественные и зрелищные. Что касается самого календаря, то у меня возникают вопросы к организаторам. Было бы лучше, если бы не было такой длительной паузы между поединками, ведь в марте могут быть другие футболисты и совершенно другие настроения в командах. Оптимально было бы, если бы дуэли на данной стадии провели, например, в этом году», — приводит «РБ Спорт» слова Желудкова.

Первые игры 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 12 по 14 марта.