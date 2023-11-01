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Сегодня, 12:53

Жеребьевка 1/4 финала FONBET Кубка России пройдет 3 ноября

Ана Горшкова
Корреспондент
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Жеребьевка четвертьфинальных матчей Пути РПЛ и Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 3 ноября, сообщает РФС. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Гостями церемонии станут экс-футболисты сборной России Руслан Нигматуллин, Евгений Алдонин и Руслан Пименов. По ее итогам будут определены пары плей-офф Пути РПЛ и Пути регионов.

В жеребьевке Пути РПЛ в первой корзине будут команды, занявшие первые места в своих группах, а во второй — клубы со вторых строчек таблиц. Команды, проводившие между собой матчи на групповом этапе, не смогут сыграть друг с другом в 1/4 финала.

В жеребьевке Пути регионов победители 6-го раунда будут помещены в первую корзину. Во второй окажутся команды, которые заняли третьи места по итогам группового раунда Пути РПЛ.

Источник: РФС
Футбол
Кубок России
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