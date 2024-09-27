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Жеребьевка 5-го раунда Пути регионов Кубка России: «Торпедо» сыграет с «Балтикой», «Урал» — с «Соколом»

Алина Савинова
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В пятницу, 27 сентября, состоялась жеребьевка 5-го раунда группового турнира Пути регионов FONBET Кубка России.

Матчи этой стадии пройдут с 15 по 17 октября. Каждая пара проведет одну игру.

Итоги жеребьевки:

«Чайка» — «Знамя Труда»

«Амкар» — «Композит»

«Тюмень» — «Алания»

«Уфа» — «Шинник»

«Торпедо» — «Балтика»

«Сочи» — «Волга»

«Родина» — «Спартак» Кострома

«Сокол» — «Урал»

Принимающим клубом в парах стала та команда, которая провела меньше домашних матчей, начиная с 4-го раунда Пути регионов.

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