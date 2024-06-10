Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России-2024/25: «Спартак» сыграет в группе с «Динамо»

В понедельник, 10 июня, прошла жеребьевка группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Итоги жеребьевки:

Группа А: «Динамо» Москва, «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.

Группа B: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки».

Группа C: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН».

Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон».

Каждая команда проведет в группе по шесть матчей: три — дома, три — в гостях. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, выйдут в четвертьфинал плей-офф Пути РПЛ (верхняя сетка), третьи клубы групп отправятся в четвертьфинал Пути регионов (в нижнюю сетку), четвертые клубы группы закончат участие в турнире.

Первый тур группового этапа Пути РПЛ состоится 31 июля.

«СЭ» вел текстовую трансляцию жеребьевки группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России